Öten meghaltak és 67-en megsebesültek Ukrajnában, egy bevásárlóközpontot ért orosz csapásban

Ukrán beszámolók szerint öt ember meghalt, további 67 pedig megsebesült, amikor egy orosz drón becsapódott egy bevásárlóközpontba a Dnyipropetrovszk megyei Pavlohradban. Üzleteket és járműveket ért találat a nappali támadás során, amely akkor történt, „amikor az utcák tele voltak emberekkel” – mondta Ivan Vihivszkij belügyminiszter.

Olekszandr Hanzsa regionális kormányzó egy Telegram-bejegyzésben közölte, hogy a 67 sérült közül nyolc gyermek. Zelenszkij részvétét fejezte ki a csütörtöki támadásban elhunytak családjainak és szeretteinek. „Az oroszok drónokat használtak olyan emberek meggyilkolására, akik egyszerűen csak bevásárlóközpontok közelében álltak” – áll az ukrán elnök közleményében. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter „kényszerítő taktikának” nevezte a dróntámadást. „Oroszország úgy véli, hogy a civilek elleni könyörtelen támadások kimeríthetik az ukránokat, és engedményekre kényszeríthetik Ukrajnát” – mondta.

A pavlohradi támadás helyszíne. Fotó: HANDOUT/AFP

A Dnyipro városa közelében található logisztikai csomópont, Pavlohrad korábban is heves támadások célpontja volt. A múlt hónapban ketten haltak meg egy ottani raktárakat ért támadásban.

Az ukrán média szerint ezen a héten korábban két másik bevásárlóközpontot is célba vettek orosz légicsapások Zaporizzsja és Szumi városában. A Szumiban lévő bevásárlóközpont elleni szerdai orosz dróntámadásban két ember meghalt és 20 megsebesült. Csütörtökön egy orosz légitámadás a jelentések szerint nyolc embert sebesített meg Szumiban, köztük három gyermeket. Zaporizzsjában hétfőn szinte teljesen megsemmisült egy bevásárlóközpont. Akkor azonban zárva volt, és nem voltak áldozatok.

Az egyik legvéresebb bevásárlóközpont elleni támadás a múlt hónapban történt, amikor orosz drónok legalább 16 embert öltek meg és 130-at sebesítettek meg Krivij Rih városában. (BBC)