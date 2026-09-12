54 év után jutott fekete amerikai teniszező a US Open férfi döntőjébe

Ben Shelton nyerte az amerikaiak házicsatáját a US Open elődöntőjében, miután 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 arányban legyőzte Frances Tiafoet. A 23 éves teniszező 1972 óta az első fekete amerikai játékos, aki férfi döntőt játszhat a tornán. Érdekesség, hogy utoljára pont annak az Arthur Ashe-nak sikerült ez a bravúr, akiről a Shelton-Tiafoe meccsnek otthont adó stadiont elnevezték.

Ben Shelton Fotó: SARAH STIER/Getty Images via AFP

Shelton ellenfele a döntőben az első kiemelt német Alexander Zverev lesz, aki 6-3, 7-6, 7-6 arányban győzte le az orosz Karen Hacsanovot a másik elődöntőben. Az idei Roland Garroson első Grand Slam-tornagyőzelmét megszerző Zverev egymás után a harmadik Grand Slam-döntőjére készülhet az évben.

Shelton és Zverev korábban ötször játszott egymás ellen, és mindig a német nyert. Grand Slam-tornán azonban még nem találkoztak.

Az első Grand Slam-döntőjére készülő Shelton egy 23 éves negatív szériának vethet véget. Ha győz a vasárnapi fináléban, Andy Roddick 2003-as US Open győzelme óta ő lesz az első amerikai férfi játékos, aki Grand Slamet nyer.