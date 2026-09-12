Csetcsoportban biztatott másokat bedrogozott és alvó áldozatok megerőszakolására egy brit férfi

Bűnösnek vallotta magát a brit férfi, akit azzal vádolnak, hogy online csetcsoportban biztatott másokat alvó és bedrogozott áldozatok megerőszakolására.

A brit rendőrség 2025 októberében fedezte fel a csetcsoportot, majd nyomozni kezdett. Miután beazonosították az 52 éves, Enfieldben élő férfit, idén júliusban házkutatást tartottak nála, és letartóztatták.

A rendőrség szerint a férfi eszközein talált üzenetekből kiderült, hogy más csoporttagokat buzdított arra, hogy szexuálisan zaklassanak bedrogozott és alvó nőket, később pedig arra ösztökélte az elkövetőket, hogy küldjenek képeket a csetcsoportba. A férfi a csoportban több mint tízszer nézett alvó nőket.

A férfi pénteken jelent meg egy londoni bíróságon. Kilenc rendbeli bűnsegédlet vagy felbujtás mellett kukkolás és extrém pornográf kép birtoklásának vádjában is bűnösnek vallotta magát. Ügyében október 30-án hoznak ítéletet. (via CNN)