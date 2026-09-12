Donald Trump szerint elkerülhetetlen Írország és Észak-Írország újraegyesítése

Donald Trump láthatóan nagyon szeret súlyos diplomáciai válságokat előídézni Európában. Grönland után szombaton a 60-as, 70-es évek véres konfliktusába, Észak-Írország kérdésébe lehelt új életet Dublinban.

„Nem akarok semmilyen problémát okozni, de megmondom őszintén, nagyon örülnék, ha egyesülne” - mondta Trump egy újságíró kérdésére a miniszterelnökkel, Micheál Martinnal tartott közös sajtótájékoztatón az ír fővárosban. „Azt hiszem, mindenkinek nagy dicsőségére válna, ha ez megtörténne. Tudják mit? Ahogy én látom, előbb-utóbb úgyis be fog következni. Akár most is megtörténhetne.” Aztán hozzátette: „Az Egyesült Királyságnak nyilvánvalóan lesz ehhez egy-két szava. De azt hiszem, ez egy nagyszerű dolog lenne. Úgy értem, hogyan is lehetne rossz?”

Donald Trump Dublinban 2026. szeptember 12-én. Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

A felszólalás megdöbbentette a vendéglátókat, pláne, hogy két héttel azután hangzott el, hogy Andy Burnham azt mondta, az egyesítésről szóló népszavazás, amit a Sinn Féin és más ír nacionalisták pedzegettek, „lekerült az asztalról”.

Később Trump rátett egy lapáttal: „Bármit is mondasz, vagy bárhogyan is mondod, nincs jó válasz” - mondta. „Én egy kedves választ adtam, azt hiszem. Majd holnap aggódunk miatta.” Hozzátette, hogy az egyesülés „nagyon menő dolog” lenne.

A Downing Street szóvivője már meg is szólalt az eset után. Eszerint a brit miniszterelnök továbbra is úgy véli, hogy nincs meg a szükséges támogatottság az egyesüléshez, ami elindíthatna egy népszavazást a nagypénteki megállapodásban foglaltak szerint. Gavin Robinson, az észak-ír Demokratikus Unionista Párt (DUP) vezetője azt mondta, hogy Észak-Írország alkotmányos jövőjéről a nép fog dönteni, nem pedig a londoni, dublini vagy washingtoni kommentárok.

„Észak-Írország az Egyesült Királyság része, mert ez az ott élők megállapodott demokratikus akarata. Bízom benne, hogy Észak-Írország továbbra is az Egyesült Királyságot és az általa nyújtott biztonságot fogja választani. Unionistaként nem vagyunk érdekeltek abban, hogy az Ír Köztársasághoz csatlakozva elpusztítsuk az országunkat” – mondta Robinson.

Kemi Badenoch, a konzervatívok vezetője így fogalmazott: „Trump elnök a szokásos módon meggondolatlanul beszél, mint ahogyan azt Grönlanddal és Kanadával kapcsolatban is tette. Ez a fajta felelőtlen beszéd a demokratikus országok jövőjéről rendkívül haszontalan és felesleges feszültséget kelt.”

Trump nem hivatalos látogatása amúgy egy golfverseny miatt történt. Szombat délután a Clare megyei Doonbegben lévő üdülőhelyére repült, amely az Irish Opent rendezi, de egy udvariassági látogatást is tett Dublinban az Áras an Uachtaráinban, az ír elnök, Catherine Connolly hivatalos rezidenciáján és munkahelyén. Connolly amúgy tavaly még zsarnoknak nevezte Trumpot, és bírálta a Gázával és Iránnal kapcsolatos politikáját. Rövid, zárt ajtók mögötti találkozásuk úgy tűnt, ennek ellenére simán lezajlott. (Guardian)