Húsz év drogpolitikáját bontja le a Babiš-kormány orbáni mintára

A cikk eredetileg az Intellinews című lapban angolul jelent meg, szerzője: Albin Sybera.

Tapasztalt cseh és nemzetközi drogpolitikai és addiktológiai szakértők kongatják a vészharangot, miután Andrej Babiš miniszterelnök kormánya felszámolta a drogpolitika koordinációjáért felelős, régóta működő cseh hivatalt. A lépés éles irányváltást jelez az ország - amúgy EU-s szinten eddig kiemelkedően működő - drogpolitikájában.

Az addiktológiai szolgáltatók június 1-jén példátlan sztrájkot hirdettek tiltakozásul az intézkedés ellen, amelyet a kabinet a figyelmeztetések ellenére július 1-jén végrehajtott. A szakértők szerint a változás a több tárcát – köztük az egészségügyi, oktatási, pénzügyi és belügyi területet – átfogó drogpolitikai rendszer összeomlásához vezethet.

„Ezzel egy húsz éve működő gyakorlat ér véget” – mondta az IntelliNewsnak Jindřich Vobořil korábbi országos drogügyi koordinátor, nemzetközileg elismert addiktológiai szakértő.

A cseh drogpolitika az elmúlt két évtizedben nemzetközi elismerést vívott ki. A függőségekről szóló legfrissebb országos jelentés szerint az intravénás droghasználók körében évente mindössze 4–15 HIV/AIDS-esetet regisztrálnak. Illegális drogok és pszichoaktív gyógyszerek túladagolásában évente 50–80 ember hal meg, ami európai összehasonlításban szintén kedvező adat.

A szakértők attól tartanak, hogy a drogpolitika a Babiš-kabinet populista retorikájának áldozatává válik. Babiš Ano elnevezésű pártja a szélsőjobboldali Szabadság és Közvetlen Demokráciával (SPD), valamint a zöldpolitikát ellenző, euroszkeptikus Motoristák Önmagukért párttal alakított kormányt. A koalíció azóta a megszorítások neoliberális jelszava alatt több vitatott intézkedést is végrehajtott: visszafogta a közmédia finanszírozását, fellépett civil szervezetek ellen, és tisztogatásokat hajtott végre állami környezetvédelmi és emberi jogi intézményekben.

Vobořil szerint az Ano irányítása alatt álló egészségügyi minisztérium „a gyógyszeripar narratívájának további erősítését” jelzi, vagyis „a tiltás és betiltás logikáját, amelyben végül minden csak a gyógyszertárakban lesz hozzáférhető”. Úgy véli, a kormányzati változtatások egy nagyobb tektonikus átrendeződés részei, amely nem sokban különbözik attól a drogpolitikai fordulattól, amelyet tavaly Magyarországon hajtottak végre Orbán Viktor akkori miniszterelnök alatt.

Személycserék vagy tisztogatás?

A Babiš-kormány kitart amellett, hogy a szakpolitikai változások nem lesznek hatással az államilag finanszírozott szolgáltatásokra.

„Lényegében semmi sem változik. A koordináció a Kormányhivatalnál marad […] Ami változik, az a feladatkör átvétele. Gyakorlatilag egy az egyben vesszük át” – mondta Adam Vojtěch egészségügyi miniszter egy júliusi nyilvános meghallgatáson, amelyet a cseh parlament felsőháza, az ellenzéki többségű Szenátus rendezett.

Vojtěchnek az állami szolgáltatások folytonosságáról szóló megnyugtató kijelentései éles ellentétben állnak azzal, hogy továbbra is sorra távoznak a tapasztalt drogpolitikai szakemberek.

Helena Gherasim, a 40 cseh addiktológiai szolgáltatót tömörítő APAS nevű szervezet tanácsának elnöke az IntelliNewsnak úgy becsülte, hogy az átalakítás után „a kormány drogpolitikai szakértőinek csaknem egyharmada távozott”.

Gherasim arra is felhívta a figyelmet, hogy az utolsó országos drogügyi koordinátor, Pavel Bém „SMS-ben értesült a kormány döntéséről Tünde Barthától, a Kormányhivatal vezetőjétől.

Babiš szlovák–magyar származású kabinetfőnökét, Barthát a cseh média régóta figyelemmel kíséri a személyzeti döntésekre gyakorolt, szokatlanul nagy informális befolyása miatt. Felmerült az is, hogy szerepet játszik a kabinet külpolitikájának alakításában és a külföldi nemzeti konzervatívokkal fenntartott kapcsolatokban. Márciusban például részt vett a budapesti konzervatív CPAC-konferencián is, ahol maga Orbán Viktor volt a legfőbb szónok.

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Alulfinanszírozott addiktológiai ellátás

Gherasim és az IntelliNews által megkérdezett más szakértők egyaránt aggódnak amiatt, hogy a személyi változások miként érintik majd a pályázati támogatások kezelését. Aggódnak a finanszírozás hiánya miatt is, amellyel az ágazat már az elmúlt években is küzdött. Vojtěch ugyan azt ígéri, jövőre fenntartják a 415 millió koronás, mintegy 17,17 millió eurós támogatási keretet, de ezt is fenntartásokkal kezelik.

„Még a 2026-os 415 millió koronás keretből sem lehetett minden pályázati igényt kielégíteni” – mondta Gherasim, szerinte „legalább 143 millió korona hiányzott a meglévő szolgáltatói hálózat finanszírozásához”.

A cseh egészségügyi minisztérium sajtóosztályának vezetője, Renata Povolná az IntelliNewsnak küldött nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy „az államigazgatáson belüli személyi változások külön kérdést jelentenek az egyes szolgáltatók által fenntartott addiktológiai ellátóhálózat működésétől”.

Povolná egyértelművé tette, hogy a minisztérium fenn akarja tartani a 415 millió koronás keretet a „Drogellenes politika” támogatási programban. Mint fogalmazott: „nem akarjuk megváltoztatni azt, ami működik, hanem folytatni szeretnénk a meglévő munkát, és stabil szakmai hátteret kívánunk teremteni ezen a területen”.

Fiatal életek vesznek oda

Martina Richterová Těmínová, a Sananim civil szervezet igazgatója szerint ugyanakkor még a jelenlegi, sikeres addiktológiai ellátórendszer is „jelentősen elégtelen”. A Sananim 1990 óta nyújt kezelési, gondozási és reintegrációs szolgáltatásokat droghasználóknak és családjaiknak.

Ez nem sokkal azután volt, hogy 1989-ben összeomlott a kommunista rendszer a szovjet megszállás alatt álló Csehszlovákiában. Ekkor kezdtek modern ártalomcsökkentő és drogkontroll-politikákat bevezetni az országban, válaszul a külföldről, például heroin formájában beáramló kábítószerekre.

Az addiktológiai szolgáltatások hálózatának „a lehető legszélesebbnek kell lennie” – mondja Richterová Těmínová. „Fel kell készülnünk azokra a helyzetekre, amikor fiatalok érkeznek, és azonnali segítségre van szükségük, de nincs számukra hely. Ez sajnos gyakran emberéletek elvesztésével végződik”.

Bár egyelőre nem állnak rendelkezésre adatok, szerinte „egyértelmű”, hogy 2025-ben „meredeken nőtt a gyógyszerek és függőséget okozó szerek használata a fiatalok körében”. Richterová Těmínová ezt részben a közösségi média fiatalok körében tapasztalható elterjedésének tulajdonítja, mivel ezeken a platformokon ellenőrizetlenül virágzik a gyógyszer- és drogkereskedelem.

„Elveszett a szakértelembe vetett bizalom”

A kabinet retorikája éles elfordulást jelez az innovatív, kutatásokra épülő megközelítésektől az egyszerű, tiltásközpontú intézkedések felé, amelyeket Jakub Frydrych, az országos drogellenes rendőri központ vezetője támogat. Ez akár az alacsony kockázatú pszichoaktív szerek jelenlegi szabályozásának, valamint a kannabisz korlátozott, saját használatra történő otthoni termesztésének visszavonásához is vezethet.

„A »drogok elleni harc« retorikája továbbra is él, mert egyszerű választ kínál egy összetett problémára, és éppen ezért vonzó Babiš szavazói számára” – mondta Gherasim az IntelliNewsnak.

Richterová Těmínová szerint sajnálatos, hogy az addiktológiai ellátással kapcsolatos populista hozzáállás „hozzájárult a szakértelembe vetett bizalom elvesztéséhez” a cseh társadalomban. Ezzel párhuzamosan megerősödött az a fajta „populista kocsmapolitizálás”, amely miatt Babiš negyedik kormányát a környezetvédelmi és emberi jogi terület elleni fellépése után is bírálják.

„Azoknak az országoknak a tapasztalata, amelyek a legerősebben a represszióra tettek, azt mutatja, hogy a szigorúbb büntetések nem csökkentik a fogyasztók számát, csupán veszélyesebb környezetbe szorítják őket, és növelik a halálesetek számát” – magyarázta Gherasim.

Megelőzés helyett tiltás

Frydrych a drogokra – köztük a kannabinoidokra – vonatkozó szigorúbb korlátozások ismert támogatója. A függőségekről szóló legfrissebb éves jelentés szerint az ország felnőtt lakosságának mintegy harmada próbált már kannabinoid szereket. Vobořil továbbra is szkeptikus a hivatalban lévő kabinet vitatott szabályozási javaslataival kapcsolatban. Az IntelliNewsnak azt mondta, arra számít, hogy „Adam Vojtěch és Tünde Bartha környezete” „keresztül fogja vinni a tiltáspárti politikát”.

Attól tart, hogy egy ilyen hátraarc „káoszt eredményez”. Mint mondta, a jelenlegi cseh ártalomcsökkentő politika például sikeresen „kiszorította a heroint”, miközben a szigorúbb tiltó politika megerősítheti az illegális piacokat, amelyekből a Csehországgal ellenséges országok, például Oroszország is profitálhatnak.

Vobořil megjegyezte: „A szomszédunk, Oroszország nukleáris háborúval fenyeget bennünket, mi pedig azon gondolkodunk, hogy a szürkegazdaságon keresztül adjunk-e neki még egy kis pénzt.”

Ideológiai harc vagy cinikus üzlet?

Az, hogy Babiš miniszterelnök egyre nagyobb figyelmet fordít a drogtilalomra, az addiktológiai szolgáltatók körében attól való félelmet is erősítette, hogy tovább fokozódik a droghasználók megbélyegzése.

„Klienseink családjai hallgatnak, mert már most is megbélyegzik őket” – mondta Richterová Těmínová saját tapasztalatairól. Szerinte most ismét erősödik „az a represszív szemlélet, amely szerint maguk a kliensek felelősek a drogfüggőségükért”.

Gherasim egy éles ellentmondásra is rámutatott: miközben a kabinet jelentős változtatásokat hajt végre a sikeres drogpolitikában, hallgat más függőséget okozó szerekről, például az alkoholról, amelynek súlyos gazdasági költségei vannak.

Frydrychet egy másik vezető cseh szakértő, Viktor Mravčík professzor nyíltan bírálta júniusi, „A drogok nem normálisak” című véleménycikke miatt, amely a Lidovky online híroldalon jelent meg. Mravčík szerint Frydrych az írásban „a normalitás erényes védelmezőjének szerepébe” helyezte magát, és „egy drogok nélküli, kimérikus világot” idézett meg.

Mravčík az IntelliNewsnak úgy jellemezte az állami intézményekben zajló jelenlegi változásokat, mint amelyek nem kevesebbet jelentenek, mint „hadjáratot a modern szabályozás ellen”.