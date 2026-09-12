Magyar Péter: Közel 10 milliárd forintos, azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot indítunk

Magyar Péter miniszterelnök, Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter és Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár közös sajtótájékoztatón mutatta be a gyermekvédelmi rendszerről készített, 220 oldalas jelentést és a kormány kapcsolódó lépéseit.

Magyar azt mondta, mintegy 10 milliárd forintos, azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot indítanak. Ebből az összegből 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre költenek.

Többek között gyermekotthonokat erősítenek meg, bentlakásos addiktológiai rehabilitációs programot indítanak a szerhasználó gyermekek számára, és programot indítanak a gyermekvédelemben dolgozók mentális támogatására.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a gyermekvédelmi szektorban kétlépcsős béremelésre készül a kormány. A lépés az idei és a 2027-es költségvetést is érinti majd. Az emelés mértékéről és időpontjáról szóló végleges döntést rövidesen bejelentik, a kormány célja, hogy az első emelés már idén ősszel megtörténjen.

Magyar azt mondta, a jövő héten benyújtanak egy törvénycsomagot a parlamentnek a gyermekek védelmében. Többek között szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető, a szexuálitást önmagáért, explicit módon megjelenítő, valamint a kizsákmányolást, a manipulációt népszerűsítő tartalmak szabályait. És szigorítják a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre, médiatartalmakra vonatkozó előírásokat is.

Újságírói kérdésre válaszolva Magyar azt is mondta, hogy megváltoztatják majd a Fidesz gyakorlatát, amivel korlátozták az azonos nemű párok örökbefogadását. A döntést a szakemberek javaslatai alapján hozzák meg.