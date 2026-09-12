Robbanás történt egy bolgár fegyverraktárban

Robbanás történt egy fegyverraktárban Bulgáriában, Careva Livada falu közelében. A raktár az EMCO nevű fegyvergyár tulajdonában van, amely egy bolgár üzletemberé. Augusztusban az EMCO egy másik létesítményében is tűz ütött ki. A péntekről szombatra virradó éjszakán történt újabb robbanásban egyelőre nem tudni sérülésekről.

Szlavcso Dimiev, az EMCO gyártólétesítményeinek vezetője megerősítette a szombati robbanás hírét. A raktár az elmondása szerint főként lőszereket, köztük kis mennyiségben közepes kaliberű lövedékeket is tárolt.

Az EMCO fegyverraktára a robbanás után. Fotó: Stringer/via REUTERS

Ivan Demerdzsiev belügyminiszter szombaton újságíróknak elmondta, hogy a tüzet megfékezték, és a vizsgálat már folyamatban van. „Bulgária vizsgálja az EMCO által üzemeltetett fegyverraktárban történt robbanás okát, beleértve a szabotázs lehetőségét, valamint a vállalat egy másik létesítményében augusztusban történt tűzesettel való kapcsolatot is” – közölte a belügyminiszter.

Az EMCO-t Emilian Gebrev bolgár fegyverkereskedő vezeti, akiről a bolgár ügyészek korábban azt állították, hogy orosz ügynökök célpontja volt. 2024-ben Bulgária elfogatóparancsot adott ki hat orosz állampolgár ellen, akiket azzal vádolnak, hogy 2011 és 2020 között részt vettek olyan EMCO-fegyverraktárak megsemmisítésében, amelyekben Ukrajnába és Grúziába szánt lőszereket tároltak.

Az ügyészek akkor azt mondták, alapos okuk van feltételezni, hogy kapcsolat áll fenn a bulgáriai robbantások, a Gebrev elleni 2015-ös mérgezési kísérlet, valamint a 2014-es csehországi lőszerraktár-robbanások között.

„Ha végül arra a következtetésre jutnak, hogy a létesítmények célzott támadás áldozatai lettek, az nem csupán egy adott vállalat elleni támadás; az a nemzeti érdek elleni támadás” – mondta most a bolgár belügyminiszter. (Reuters)