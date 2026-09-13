Amíg a mentősök elláttak egy beteget, valaki feltörte a mentőautót

„Bajtársainkat a napokban egy sérülthöz riasztották. Miközben a beteg ellátását végezték, valaki illetéktelenül bejutott a közterületen parkoló, lezárt mentőautóba és ellopta egyik bajtársunk táskáját” - írja az Országos Mentőszolgálat.

A történteket egy kutyáját sétáló járókelő vette észre, aki egyből szólt a közelben lévő biztonsági őrnek. Az őr értesítette a mentősöket, akik pedig egyből jelezték az esetet a hatóságoknak.

Az OMSZ külön felhívta a figyelmet arra: „Amikor egy mentőautó egy ház előtt, az út szélén vagy egy parkolóban áll, bajtársaink sokszor éppen néhány méterrel arrébb egy beteg ellátásán dolgoznak. Ilyenkor minden figyelmük arra irányul, akinek segítségre van szüksége.” A járókelőnek és a biztonsági őrnek is megköszönték a figyelmességet és a gyors segítséget. (via 24.hu)