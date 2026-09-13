Az autósport-lobbi nagyon küzdött hogy ők is kaphassanak taómilliárdokat, a Századvégtől is rendeltek tanulmányt rá

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A ma már felszámolás alatt lévő HUMDA, azaz az autó- és motorsport, valamint a közlekedés fejlesztésére létrehozott Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. 2022-ben 6 millió forintot költött arra, hogy gazdaságilag alátámassza és megalapozza azt, hogy az autósportot miért is lenne jó bevonni a tao-rendszerbe, derül ki a 444 birtokába került dokumentumokból. A vonatkozó hatástanulmány elkészítésével az Orbán-kormány jól bejáratott házi kutatócégét, a Századvéget bízták meg.

A tao-támogatás ugyanis csak a hat látványcsapatsportban (foci, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong, röplabda) működő finanszírozási forma, és az elmúlt években született beszámolók, cikkek és jelentések alapján jól látható, mekkora „segítséget” is jelentett ez a kedvezményezett szervezeteknek. A kisebbeknek jutott öltöző, új felszerelés, modernebb körülmények vagy infrastruktúra, a nagyobbak – lásd például Felcsút – komplett sportbirodalmat alkottak stadionnal, sportcsarnokkal, kazánházzal, rengeteg focipályával. Nem túlzás azt állítani, hogy a tao-támogatások legnagyobb nyertese Orbán Viktor kedvenc sportja, a labdarúgás volt, azon belül is a Felcsút.

Orbánék tehát egy teljesen új sportfinanszírozási csatornát nyitottak meg 2011-ben azzal, hogy elindították a tao-támogatás rendszerét. Ennek lényege leegyszerűsítve az volt, hogy a cégek a fizetendő társasági adójuk egy részét a költségvetés helyett a kiválasztott sportszervezetnek, -egyesületnek utalják. Noha eleinte csak öt sportágban volt elérhető, hat év után, 2017-ben a röplabdával bővítették azon sportágak körét, ahol lehet tao-támogatást kérni. Idővel azonban egy másik, az állam által egyébként jókora közpénzzel megtámogatott sportágban is felmerült, hogy valahogyan a tao hatálya alá kellene kerülni. Ez volt az autósport.