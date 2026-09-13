Egy ember meghalt, 141 embert pedig még mindig keresnek, miután eltűnt egy indonéz komp a Jáva-tengeren

Egy ember meghalt, 102 embert pedig kimentettek egy bajba jutott indonéz személyszállító kompról a Jáva-tengeren – írja a BBC. Vasárnap kutató- és mentőakció indult, miután megszakadt a kapcsolat a 243 embert szállító Virgo Transport 8 hajóval, amikor az rossz időjárási körülmények közé került – közölte az indonéz kutató- és mentőszolgálat. A többi utas keresése továbbra is folyamatban van.

A komp Surabayából a dél-kalimantani Banjarmasin városába tartott, és utoljára vasárnap helyi idő szerint körülbelül 02:00-kor jelentkezett, amikor nagyjából 150 kilométerre délre volt Banjarmasintól. A hatóságok a Jáva-tenger térségében tartózkodó összes többi hajót is értesítették, hogy jelentsék, ha utasokra utaló nyomot látnak. Közben pedig kutató- és mentőhajókat, valamint egy helikoptert vezényeltek a helyszínre:

Update video evakuasi korban KM Virgo yang dikabarkan mengalami laka laut.

Informasi yang saya dapatkan, kantor SAR Banjarmasin mengerahkan tim rescue menggunakan KN SAR Laksmana 241 menuju titik koordinat kejadian. pic.twitter.com/8f1voG68Nj — Mesin Waktu (@Mongsokepungkur) September 13, 2026

A hatóságok egyelőre nem közölték, mi okozta a balesetet. Az eset egy hónappal azután történt, hogy Indonéziában egy másik komp kigyulladt Madura szigete közelében, és öt ember meghalt, júliusban pedig egy több mint 70 utast szállító komp süllyedt el Sulawesi déli részénél. Abban a balesetben legalább négyen meghaltak, 14 embert pedig a kutatás leállítása után is eltűntként tartottak nyilván. Az indonéz szigetvilág több mint 17 ezer szigetből áll, és a kompok elterjedt közlekedési eszköznek számítanak.