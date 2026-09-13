Meghalt egy férfi egy székelyföldi gyógyüdülő mofettájában

Életét vesztette egy férfi szombaton gyógykezelés közben a székelyföldi Csíkszentimréhez tartozó Büdősfürdő üdülőtelep mofettájában, egy másik embert pedig kórházba kellett szállítani – írja a hvg.hu A férfiakra eszméletlen állapotban találtak rá a gázfüdőben – közölte a Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

Az Agerpres román hírügynökség által idézett tájékoztatás szerint a 40-45 év körüli férfiak eszméletlenül feküdtek, amikor rájuk találtak a mofettában. A mentőegységek megpróbálták újraéleszteni őket, de egyikükön nem sikerült segíteni. A másik férfit kórházba vitték.

A rendőrök szerint egy csíkszeredai és egy Bákó megyei lakosról van szó, utóbbit nem sikerült újraéleszteni. A holttestet boncolásnak vetik alá, hogy megállapítsák a halál okát. A rendőrség nyomozást kezdett, hogy kiderítse a baleset körülményeit.

Büdösfürdő Csíkszeredától 21 kilométerre található. Mofettája a Hargita-hegység egyik legkülönlegesebb és legintenzívebb természetes gázkiömlése, a település emiatt kapta nevét. Az 1250 méteren fekvő üdülőtelep gazdag szén-dioxid- és kénes gázkiválásait vulkáni utóműködés okozza.

A helyi mofettagáz rendkívül magas (akár 99%-os) szén-dioxid-tartalommal, kén-hidrogénnel és radon gázzal rendelkezik. A száraz gázfürdő alkalmas szív- és érrendszeri betegségek, mozgásszervi és reumatikus bántalmak, perifériás idegrendszeri panaszok és anyagcserezavarok kezelésére.

Mivel a mofetta gáza nehezebb a levegőnél, a medence alján gyűlik össze, ezért tilos a megengedett szint alá hajolni, ott belélegezni a levegőt. A felgyülemlett színtelen és szagtalan gáz oxigénhiányt és azonnali fulladást okozhat.