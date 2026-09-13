Meghalt Kardos Sándor, az Eldorádó és az Egészséges erotika operatőre, a Hórusz Archívum alapítója

82 éves korában meghalt Kardos Sándor Kossuth-díjas operatőr, rendező, fotográfus, a nemzet művésze, az Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja – közölte az akadémia vasárnap.

Kardos Sándor több mint harminc játékfilmet, több mint száz tévéfilmet, kisjátékfilmet fényképezett, ezeknek a filmeknek is ő volt az operatőrje: A kis Valentinó, az Álombrigád, A tanítványok, Eldorádó, Egészséges erotika, Glamour, Hídember.

Fotográfusként is ismert volt

Kardos Sándor 1944. június 4-én született Budapesten. 1969-ben végezte el az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-népművelés szakát, majd 1973-ban operatőrként szerzett diplomát a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. 1972-től 1979-ig a MAFILM-nél volt segédoperatőr, 1979-től a Magyar Televízió operatőre és rendezője lett.

Később többek között Jeles Andrással, Tímár Péterrel, Molnár Györggyel, Gödrös Frigyessel, Bereményi Gézával is forgatott.

A közlemény szerint Kardos Sándor fotográfusként is ismert alkotó volt. Művészeti tevékenységének kivételes művészi köre a Hórusz Archívumhoz (itt elérhető) kapcsolódik. A Hórusz a legnagyobb magyarországi privát fotó archívum.

Kardos gyűjtötte az amatőr fotókat és a régi felvételeket, és szubjektíven egymás mellé csoportosítva mutatta be azokat. A felvételekből Magyarországon tizenhét kiállítása volt, külföldön 1986-ban Rotterdamban, 1989-ben Eindhovenben, 1991-ben Bécsben, 1989-ben Lausanne-ban, 1990-ben Amszterdamban, 1997-ben Brüsszelben mutatta be őket.

Itt megnézhető néhány fotó az archívumból:

Díjai

A művészeti akadémia közlése szerint Kardos Sándor alkotásaiért hazai és nemzetközi fesztiváldíjak sokaságát nyerte el. 1985-ben, 2001-ben és 2006-ban megkapta a Magyar Filmkritikusok Díját, 1986-ban és 2005-ben kiérdemelte a filmszemle díját. 1990-ben érdemes művész, 1999-ben kiváló művész lett. 1997-ben a MédiaWave rendezői különdíját, 2000-ben a Madrid Imagen fődíját, 2004-ben a Nemzetközi Játékfilm Fesztivál Portugália rendezői fődíját, 2011-ben a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál FIPRESCI-díját érdemelte ki. 2000-ben Eiben István-díjat, 2010-ben Kossuth-díjat kapott.

2022-ben a nemzet művésze, 2023-ban az MMA Film- és Fotóművészeti Tagozatának rendes tagja lett. A Magyar Operatőrök Társaságának vezetőségi tagjaként is tevékenykedett a hazai mozgóképkultúráért.

Kardos Sándort a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti.