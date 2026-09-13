Orbán előre megfenyegette a vagyonvisszaszerzési hivatal munkatársait

A zártkörű kötcsei beszéd után Bayer Zsoltnak adott interjút a Hír TV-ben Orbán Viktor, ebből tán látszik valami, hogy mire lehet tőle számítani ősszel.

Az interjú legvége volt az, ahol Orbán egyértelműen üzenni akart: először kifelé, a fideszes korrupciós ügyeket vizsgálóknak, majd befelé azoknak, akik másfajta jobboldali felállásban gondolkodnak.

Az első volt az egyértelműbb és nyíltan fenyegető. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársainak azt üzente ugyanis Orbán, hogy nyilvánosságra fogják hozni a nevüket, és felelősségre fogják őket vonni, ha a Fidesz visszatér a hatalomba. Szó szerint idézném:

„ÁVH-típusú intézmény, amit most hoztak létre. A létrehozásáért elsősorban azok felelősek, akik azt a törvényt megalkották. De ők politikusok. Ezért az önkényuralmi eszközért, ami az ÁVH, a felelősséget ők viselik politikai értelemben. De őket nem lehet se pénzügyi, se büntetőjogi felelősségre vonni. De azt nagyon világosan meg kell mondani a jobboldalnak, hogy aki ebben az ÁVH-ban - és mindegy ki a vezetője, az egy mellékkérdés -, ebben az ÁVH-ban munkát vállal, döntéseket hoz, eljárásokban vesz részt, mikor helyreállítjuk a jogállamot, nem tudja elkerülni a felelősségre vonást. Pénzügyi és jogi felelősségre vonást. Ezt most előre higgadtan, nyugodtan, tiszta lapokkal játszva meg kell mondani. Ezért nyomon fogjuk őket követni. Minden egyes embernek a nevét, aki ott munkát vállal, nyilvánosságra hozzuk, kicsoda, ki fia borja, mit csinál ott, milyen eljárásokban vett részt, milyen jogállamiságon kívüli eljárásoknak volt szereplője. Ezeket mind nyilvánosságra fogjuk hozni. És előre, higgadtan és nyugodtan meg kell mondani. Tehát az önkényt nem szabad eltűrni. Az önkénnyel szemben harcolni kell”.

Orbán a beszélgetés egy korábbi pontját a korrupciós ügyekről pedig azt mondta, hogy sok feljelentés célozza az előző kormányt és a minisztereket, de az általa ismert ügyek kivétel nélkül mind szabályszerűek és célszerűek voltak, ezért a feljelentések el fognak bukni. Mindenesetre van pár politikai fogjuk, Bús Balázs, akit politikai okok miatt a Csillagba zártak a legsúlyosabb bűnözők közé. És használni fogja sokat az újkommunisták kifejezést ius.

A befelé szóló üzenet nem volt ennyire nyíltan fenyegető, de azért egyértelmű volt,

„Látom, hogy az ellenzék jövőbeli lehetséges formáiról is zajlanak beszélgetések. Lehet, hogy ez intellektuálisan nem baj, de politikailag rendkívül haszontalan, sőt kontraproduktív, mert nem tudjuk, hogy milyen választójogi törvény lesz, hány pártnak kell felállni. Egy dolgot tudnunk biztosan, hogy a jobboldalnak akkor van esélye a győzelemre, ha egységes”. Mint mondta, nem szabad hagyni, hogy a jobboldal széttöredezett legyen, belülről vagy kívülről felszalámizzák, a magyar politikai rendszerben nincs hagyománya, hogy sok kis párt koalíciója legyen sikeres. „Minden, ami az egység felé mutat, az jó, ami onnan távolít, az rossz” - közölte, aztán gyorsan közölte, hogy persze ettől még mindig is nagyon sokszínű volt a jobboldal, elég csak megnézni a Békemeneteket.

Orbán szerint az emberek remény- vagy optimizmusbuborékban vannak, 60 százalékuk még mindig azt hiszi, hogy a dolgok jól állnak, és hosszú ideig ki is fognak tartani a döntésük mellett akkor is, ha rosszul döntöttek. Orbán szerint neki nincs hitele náluk. „Még nem dolgom, hogy azokhoz beszéljek, akik nem akarnak engem hallgatni, most küldtek el, hogy ne kelljen engem hallgatniuk” - mondta Orbán, aki szerint nem a fideszeseknek kell lenniük a rossz hír hozóinak, nem szurkolhatnak Magyarország és a választók ellen. Ezért a következő fél évben a Fidesz-táborával kell foglalkozniuk, nem a tiszásokkal, újra kell szervezni a Fideszt, hogy „újra használható szereplői legyünk a közéletnek”.

Úgy látja, hogy a jobboldalon sokan félnek az önkénytől, de sokkal nagyobb a kormány félelme attól, hogy a szavazóik rájönnek, hogy becsapták őket. A kiábránultság egyre nőni fog, a mostani kormányt pedig azok fogják eltakarítani, akik hozták, vagyis a nép.

Szerinte a Fideszhez úgy fordulnak az emberek, mint orvoshoz vagy paphoz, amikor nagy baj van. Őt Bokros Lajos megszorításai tették miniszterelnökké 35 évesen, és 2010-ben is a Medgyessy-Gyurcsány kormányok rossz válságkezelései miatt választották meg. Amikor jól mennek a dolgok, akkor könnyebben elengedik a Fideszt. Ennek némileg ellentmondott ő maga később, amikor közölte, hogy nem az elmúlt 16 év volt rossz, 2024-ig minden rendben volt, de az utolsó két évben eltűnt a gazdasági siker, amit 14 évig szállítottak. „Nem tudtuk, magamra veszem, nem tudtam szállítani”, hogy a gazdasági lehetőségek bővüljenek, nem volt érzékelhető gazdasági növekedés, és miután nem volt, azt mondták, nézzük meg a másik oldalt.

Ehhez képest Orbán az interjú másik részében már simán a Tiszán kérte számon, hogy nincs gazdaságpolitika, áll minden.

És akkor arról a részről, mintha semmi sem változott volna.

Amit Orbán továbbra is sokat fog emlegetni: Brüsszel. A Tisza-kormány ugyanis szerinte újra visszagyarmatosítja Magyarországot, átadja az elmúlt 16 évben nemzetivé tett gazdaságot a brüsszeli birodalomnak, együtt buktatták meg a szuverén magyar kormányt (ez lenne az Orbán-kormány), és együtt szervezkednek a Tisza hatalomban tartásán és a Brüsszelnek ellentartó politikai erő megsemmisítésén (ez lenne a Fidesz.) A visszagyarmatosítás korszakának Orbán szerint akkor lesz majd vége, amikor ők majd megint felszabadítják Magyarországot.

Azt a volt miniszterelnök teljes tévedésnek tartja, hogy Magyarország most visszatért a Nyugathoz, mert mindig is a római keresztény világ része ott volt, aztán kicsit később mondta azt is, hogy az a Nyugat viszont, amihez mindig is tartoztunk, annak már vége van ott Nyugaton, mert Angliát, Németországot, Franciaországot, Spanyolországot átadták (nem árulta el, hogy kik és kiknek).

Az EU-s pénzekről előbb azt mondta, hogy azok 80 százalékát amúgy is visszafizetjük külföldi cégeknek, de mondta azt, hogy jöttek volna akkor is, ha ő marad, mert a következő EU-s költségvetésnél kizsarolta volna, hogy azokat visszamenőleg is kifizessék, csak ő ezért nem kötött volna paktumot Brüsszellel, hanem harcolt volna. Olyat is mondott, hogy a mostani kormány nem tagadja le, sőt büszke arra, hogy nem bot akar lenni a küllők között, hanem küllő, hogy a birodalom még jobban működjön, de ez nem jó a magyaroknak.

Az euró bevezetését a legnagyobb átverésnek nevezte. Szerinte senki nem gondolja komolyan, hogy 2030-ig be lehet vezetni, ez a fedősztori, a kódnyelv, valójában a megszorításokat jelenti, amit az euró bevezetésével fognak indokolni, ez lesz „a megédesítő ostya”.

Ez pedig a videónk a kötcsei piknikre érkezőkről: