Részegen vezetett, kitették a kormányból a lett népjóléti minisztert

Ittas vezetés miatt menesztették Lettországban Reinis Uzulnieks népjóléti minisztert, a kormánykoalícióban részt vevő Zöldek és Gazdák Szövetsége politikusát – erről az X-en posztolt Andris Kulbergs kormányfő.

„Egy miniszter, aki alkohol befolyása alatt vezet autót, teljességgel felelőtlen és veszélyt jelent a társadalomra” – írta a miniszterelnök. Edgars Rinkevics államfő is elítélte a történteket.

Reinis Uzulnieks Fotó: ANASTASIIA SMOLIENKO/NurPhoto via AFP

Nem sokkal korábban a Zöldek és Gazdák Szövetségének elnöksége rendkívüli ülésen határozott a miniszter visszahívásáról és kizárásáról a pártból. Uzulnieks egyelőre nem nyilatkozott az ügyben.

Hivatalosan meg nem erősített sajtóértesülések szerint a rendőrség szombaton állította meg a 40 éves politikust, akinél az ellenőrzés során a megengedettnél magasabb alkoholszintet mutattak ki. (MTI)