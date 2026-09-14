A baloldali blokk nyerheti a svéd választást, de csak egyetlen mandátum a különbség

A szavazatok közel 95 százalékának megszámlálása után nagyon szoros a svéd parlamenti választás eredménye, egyetlen mandátummal, 175-174-re vezet az ellenzéki baloldali blokk. A választási iroda szerint csütörtökig is eltarthat, mire az összes szavazatot megszámlálják.

Az eddigi eredmények alapján a Magdalena Andersson által vezetett Szociáldemokrata Párt 28,1 százalékot érhet el, és 100 mandátumhoz juthat. Ez az 1918 óta minden választást megnyerő párt történetének egyik legrosszabb eredménye. Andersson azt mondta, még mindig nincs végeredmény, de az eddig ismert számok alapján Svédországnak új kormánya lesz.

Az Anderssont támogató pártok közül a Baloldali Párt 29, a liberális Centrumpárt 25, a Zöldpárt pedig 22 mandátumot szerezhet.

Magdalena Andersson, a Szociáldemokraták miniszterelnök-jelöltje Fotó: JONAS EKSTROMER/TT News Agency via AFP

A választás legnagyobb vesztese a szélsőjobboldali gyökerű, jobboldali populista Svéd Demokraták párt lehet, ami 17,6 százalékos eredményével és 62 mandátumával a második helyről a harmadikra csúszhat. Eredményük azért különösen érdekes, mert a kampány központi kérdése az volt, hogy hivatalosan is bekerüljenek-e a kormányba, vagy a bizonytalanság és akár a politikai káosz árán kimaradjanak.

A második helyre Ulf Kristersson miniszterelnök jobbközép pártja, a Mérsékeltek léptek fel. A nagypártok közül egyedül ők javítottak a 2022-es eredményükhöz képest, 19,9 százalékkal 70 mandátumot szerezhetnek. A jobboldali blokk másik két pártja közül a kereszténydemokraták 22, a liberálisok 19 mandátumhoz juthatnak.

A végeredmény az előzetesen és a külföldön leadott szavazatok alapján dől majd el. Bár még nem lehet biztosat jósolni, az SVT választási kalkulátora alapján 90 százalék az esélye, hogy a baloldali blokk megőrzi az egymandátumos többségét. A kormányalakítás azonban mindkét kimenetel esetén is hónapokig tarthat.

A svéd választás tétjéről és a kampányról ebben a cikkben írtunk bővebben. (via Svenska Dagbladet, Guardian)