A Megasztár szerint a szexuális zaklatás vicces, ha az áldozat férfi

szexuális zaklatás

Még mindig tart a TV2-n a Megasztár válogatója, ami azt jelenti, hogy a szombaton és vasárnap is bemutatott, közel kétórás adások zömében mentálisan instabil embereket szégyenítenek meg és tesznek nevetség tárgyává szórakoztatás címszó alatt. Tehetségeket a legritkább esetekben látunk az adásokban, a műsor készítői továbbra is inkább a sok esetben kiszolgáltatottnak tűnő jelentkezők megalázására fektetik a hangsúlyt. Esetleg arra, hogy miként hozzák kellemetlen helyzetbe saját dolgozóikat is. Jelen esetben például a zsűriben ülő Marics Petit, akinek akarata ellenére markolt rá a mellbimbójára az egyik versenyző.

Fotó: TV2

Utóbbi a Megasztár újabb évadának negyedik részében történt, egy olyan blokk után, amikor énekes tehetséggel nem megáldott Marics-rajongókat küldtek a színpadra. A Valmar nevű formációból ismert Marics el is mondta, hogy a mai napig nem tudja felfogni, hogy sokan „ilyen szinten tudnak rajongani”. Ekkor küldtek a színpadra egy jeltáncművészként bemutatkozó, pillangójelmezes, erősen extrovertált nőt, aki kisfilmjében hosszan beszélt arról, hogy gyógymasszőrként is dolgozik, és sok esetben a hozzá érkezők fenekét is meg szokta masszírozni, ha kérik.

Megszakítva ezt a leírást szeretném újfent felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy kereskedelmi csatorna főműsoridőben sugárzott, szórakoztatónak szánt tehetségkutató műsora, amit a benne szereplő egyik zsűritag is úgy jellemzett, hogy egy „családi műsor”, amihez nem illik ez az „ízléstelen” előadás.

Szóval a fenekeket masszírozó pillangóruhás asszony azzal a szöveggel lépett a színpadra, hogy nem nyitott az ismerkedésre, de Marics Petinek azért „adna egy esélyt”, majd azt üzente neki: „Ha elkaplak, megkaplak és bekaplak.” A színpadra lépve elkezdte énekelni Popsiláz című, saját dalát, majd előzetes kérdés és jelzés nélkül beleült a meglepetten pislogó Marics ölébe. Mindeközben a műsorvezető Kiss Ramóna a színpad mögött huhogva rázta a fenekét, jelezve, hogy mindaz, amit látunk, szerinte rettentően szórakoztató. Nem sokkal később hangosan ki is mondta: „Na ez kell a Megasztár színpadára!” Sőt, miután a nő levette ruhája egy részét, Kiss Ramóna feltette a kérdést: „Marics Peti levetkőztette Annát? Ez megtörtént?” Nem, nem történt meg, a nő magától, egyedül vette le a ruháját, Marics hozzá se nyúlt.

A szintén zsűriben ülő Dallos Bogi jelezte, hogy egy kicsit ízléstelennek találta a produkciót, mire a pillangójelmezes asszony elmondta, hogy ő kifejezetten Marics miatt érkezett és írta ezt a dalt, majd egy hosszabb, zavaros magyarázkodás után odament Marics mögé, előzetes kérdés vagy jelzés nélkül elkezdte simogatni a férfi mellkasát, majd a mellénye alá benyúlva rámarkolt(?) a mellbimbójára, miközben azt mondta, „a férfiak legfontosabb eleme a mellbimbója”. Mindeközben Dallos Bogi teljesen jogosan jelezte Maricsnak, hogy mondhat nemet, de azért a Marics akarata és látszólagos nemtetszése/tiltakozása ellenére történt mellbimbócsavargatáson ő is jókat nevetett végül. Ahogy nevetett a többi zsűritag is, a közönség is, mindenki. Nem derült ki, hogy ha fordított esetben egy férfi énekes teszi meg mindezt Dallos Bogival vagy Herceg Erikával, az milyen reakciókkal járt volna.

A szexuális zaklatáson és erőszakon való nevetgélés ezzel azonban nem fejeződött be, mert miután a versenyző kiment, az ugyancsak zsűritag Herceg Erika kedélyesen megkérdezte Maricstól:

„Téged volt már, hogy...”

„...megerőszakoltak?” – fejezte be a kérdést Marics. Ezen a ponton a közönség hangos nevetésbe, Herceg pedig mosolygós bólogatásba kezdett, hogy igen, erre gondolt, mire Marics azt válaszolta: „Próbálták.”

Egy gyors vágás után Marics aztán felidézte, hogy végső soron nem volt túl jó élmény számára, amikor a pillangóruhás jelentkező benyúlt a mellénye alá, mire Dallos megkérdezte tőle, mit kellett volna tennie, mármint hogyan tudott volna segíteni ebben a helyzetben zsűritársának, de Marics csak annyit mondott: „Semmit, szarok én rá.”

Kerestem a TV2-t, hogy megtudjam, a műsorban látott eset szerintük szexuális zaklatásnak számít-e, jelezte-e a csatornának Marics Peti, hogy a történtek kellemetlenül érintették őt, vagy ha nem is jelezte mindezt külön, a műsor készítői észlelték-e, hogy ami itt történt, az esetleg lehetett-e szexuális zaklatás, esetleg feltűnt-e nekik, hogy a zsűritagok is arról kezdtek el beszélgetni a történtek után, hogy az érintett férfit érte-e már szexuális erőszak. Végül pedig megkérdeztem, hogy a TV2-nél belefér-e, hogy egy szórakoztató műsorban viccesnek mutassanak be egy szexuális zaklatást, és viccesen kérdezzenek rá arra, hogy valakit ért-e már szexuális erőszak. Amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.

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Mészáros Juli
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