„De mi? Volt, hogy itt kiröhögtünk és megszégyenítettünk embereket?”

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Mentálisan instabil emberek nevetnek ki mentálisan instabil embereket – írtam 2025. szeptember 7-én, kereken egy évvel ezelőtt, a Megasztár előző évadának első része után. Ez az állítás az újabb évaddal kapcsolatban már nem feltétlenül állja meg a helyét, de a helyzet csak félig változott: elviekben felelős és látszólag igenis stabil felnőtt emberek vesznek részt mentálisan instabil emberek alázásában.

A zsűriben Tóth Gabit lecserélték Dallos Bogira (Puskás Péter felesége, aki egy online beszélgetős műsoráról és arról ismert, hogy 2014-ben volt egy népszerű száma, a We all), Curtist pedig T. Dannyre, becsületes nevén Telegdy Dánielre. Ő az Orbán-kormány drogellenes kampányának egyik ellenfele volt, akiről készült egy dokusorozat is, amiből többek közt derült ki, hogy az iszonyú mennyiségű drog felszívása után „összeesett az orra”. Ezért visel most maszkot.

Mellettük maradt zsűriként a Valmar nevű formációból, illetve a Demjén Rózsi dalaira épülő, nagyon népszerű musicalből ismert Marics Peti, plusz az Ukrajnában született kárpátaljai énekes, Herceg Erika, aki éveken át volt az ukrán tagokból álló, de kifejezetten orosz piacra készült VIA Gra nevű lányegyüttes tagja, korábban pedig az X-Faktor mentora.

Változás még, hogy Ördög Nóra műsorvezetőként új társat kapott Kiss Ramóna személyében, így újabban ők ketten beszélgetnek a papíron énekes tehetségkutatóként futó műsorba érkező jelentkezőkkel a fellépésük előtt és után. Már ha fellépésnek lehet nevezni azt a 10-15 percet, amíg szénné alázzák ország-világ előtt a direkt ezzel a céllal kasztingolt, sok esetben kiszolgáltatott embereket, akik nem biztos, hogy mind felmérték, mire vállalkoztak, amikor aláírták a TV2 által eléjük tolt szerződést.