Tények helyett TV2 Híradó néven indul újra a TV2 híradója

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Vasárnap este jelentette be a TV2, hogy másnap, azaz hétfőn újraindul a csatorna hírműsora, amit már nem Tényeknek, hanem nemes egyszerűséggel TV2 Híradónak neveznek majd. Május elején derült ki, hogy a TV2 híradónak álcázott propagandaműsora megszűnik, a képernyőről pedig eltűnik Gönczi Gábor és Marsi Anikó is.

Június elején derült ki, hogy a TV2 két lehetséges nevet is bejegyeztetett az új hírműsorához, és ahogy láthatjuk, a „TV2 Híradó” lett a nyertes. A műsor nyilván nemcsak új címet, de új főcímet és új díszletet is kap, a TV2 közleménye szerint pedig Pachmann Péter és Szedmák Zita vezetik majd.

Pachmann a propagandagyártás hosszú évei alatt is a csatorna egyik vezető arca volt, a képernyőről 2025 augusztusában távozott. Akkor azt mondta, a döntés mögött magánéleti okok álltak. Műsorvezetőtársa, Szedmák Zita az elmúlt években a Spíler TV egyik műsorvezetője volt.

A csatorna ezzel a lendülettel visszahozza az Aktív című műsorát is, ami tíz év után tér vissza. A régiúj műsort Czippán Anett, Iszak Eszter és Gelencsér Tímea vezetik majd.

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Mészáros Juli
GYÁSZ

Vége a Tényeknek – megszűnik a TV2 híradónak álcázott propagandaműsora

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