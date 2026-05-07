Vége a Tényeknek – megszűnik a TV2 híradónak álcázott propagandaműsora

„Jelenleg is zajlik az infotainment műsorok megújítása, amelyre elsősorban a Tények brand eróziója miatt van szükség. Célom, hogy az újonnan induló brandekkel, a tanulságok levonását követően, a TV2 az elvárt szakmai sztenderdeknek megfelelő hírszolgáltatást nyújtson”

– írta Vaszily Miklós, a TV2 elnök-vezérigazgatója, aki megerősítette a 444-nek, hogy vége a Tényeknek. Azt nem árulta el, hogy pontosan mikor lesz az utolsó adás, de a döntés megszületett. A jelen állás szerint a Napló magazinműsor sem éli túl az újjászervezést.

Vaszily a hét elején rendezett Media Hungaryn már beszélt arról, hogy teljesen átszervezik a csatorna struktúráját és működését, és konszolidációra is szükség lesz. Az utóbbi sem meglepő, mivel a tavaly 2 milliárdos profitot termelő társaság csak az évente több mint 4,6 milliárd forint állami hirdetéssel maradt felszínen – annak pedig hamarosan búcsút inthetnek. Emiatt elbocsátásokra is szükség lesz, és a piaci hírek szerint ez akár az állomány 15-20 százalékát is érintheti.

Azt nem tudni, pontosan milyen tanulságokat vont le az elmúlt években Vaszily, aki menesztette a kerek tíz éven át szolgáló Szalai Vivien hírigazgatót. Az sem világos, hogy ennyi idő után mit ért „elvárt szakmai sztenderdek” alatt. Vaszily ugyanis továbbra sem jelöl ki új hírigazgatót – viszont maga mellé vette tanácsadónak az Index főszerkesztői posztjáról a hamisítási ügy után lemondott Fekete-Szalóky Zoltánt.

Pedig az igazi kérdés az, vajon hangvételében merre fordul majd a Vida Józsefhez és a Mészáros-körhöz tartozó tévécsatorna. Az a tévécsatorna, ami tíz éven keresztül a legsötétebb propagandát működtette Tények gúnynév alatt. Az biztos, hogy Szalai menesztése már a rogáni politika szándékaival szemben történt. De Szalait már évek óta el akarta mozdítani a Mészáros család a tévétől – Várkonyi Andrea állítólag különösen –, csak a kampányidőszakban a Fidesz még ott tudta tartani őt. De a vereség után már nem.

Vaszily Miklós a Fidesz 2026. januári kongresszusán Fotó: Németh Dániel/444

A Tények a TV2-vel együtt 1997-ben indult – és mint a kereskedelmi csatorna, eleinte a szerkesztősége szellemisége alapvetően liberális volt. 2010 után a Fidesz érdekkörei egyre bekerítették a német tulajdonosokat, opciós szerződést szereztek a társaságra, ami a nagy fideszes belháború végén végül Andy Vajnánál kötött ki. Ezt követően

a Tények a rogáni propagandagépezeten belül is a legaljasabb módszerekkel operáló egység lett.

Ez volt a rogáni lejárató-kommunikációs első számú megvalósítója. Ide érkeztek be első kézből az utasítások. Ebben a műsorban jelentek meg az első súlyosabb mocskolódó anyagok 2016-ban, miután Szalai átvette a hírműsorok szerkesztését.

A Juhász Péterrel és Vona Gáborral szemben folytatott rágalmazó lejárató kampányok egyaránt a TV2 hírműsoraira épültek. Az azóta eltelt tíz évben aztán olyan bűnlajstromot hoztak létre, amihez hasonlót azelőtt és azóta sem látott a magyar média. Ezeket a Valótlanul című filmünkben részletesen dokumentáltuk.

Csak Juhász perei után több mint 150 alkalommal kellett helyreigazítást közölniük –bár bocsánatkérésre akkor sem futotta. A teljesség igénye nélkül

a Tények hazudott Donáth Annáról, akit zaklatással rágalmaztak meg;

hazudtak Varga Zoltánról, akit azzal vádoltak, hogy offshore számlák mögé rejtette villáját.

hazudtak Jakab Péter lakásügyeiről.

hazudtak Batiz András kapcsolatairól.

hazudtak Vona Gáborról, akit hosszasan buziztak, és meghamisították a szavait.

volt, hogy full kamu riportot hoztak le valóságnak fazonírozva Kiskőrösön.

rossz osztályzataival próbálták lejáratni a 19 éves Nagy Blankát, akinek bűne az volt, hogy kritizálta a kormányt.

máskor egyszerűen meghamisították elemzők nyilatkozatait.

és bíróság is kimondta, hogy a céljuk nem a tájékoztatás, hanem a lejáratás volt a túlóratörvény tüntetőivel szemben.

Gönczi Gábor riporter pedig olyan kéjesen alázkodott meg a miniszterelnök előtt minden alkalommal, hogy az még a közszolgálati médiában is kínos lett volna.

Mindeközben a Tények riporterei az elmúlt ciklusok során folyamatosan kampányoltak a Fidesz mellett, nem törődve az ezért járó büntetésekkel, és a legprimitívebb eszközökkel igyekeztek hatalomban tartani a kormányt, amely busás reklámbevételekkel fizetett a szolgálatért. És közben folyamatosan váltak nevetségessé.

A Rogán Antal által vezérelt Tények a magyar nyilvánosság történetének egyik legsötétebb szégyenfoltja volt az elmúlt tíz évben. Nagy kérdés, mi jön a helyébe, mit jelent a Vaszily-féle konszolidáció; hogyan pótolják majd a kieső állami bevételeket, próbálnak-e igazodni a politikai változáshoz. Vajon tényleg új vizeket keresnek vagy csak átfazonírozzák a hírműsort?

És persze az is a jövő kérdése, vajon mennyire szól majd bele ebbe a tulajdonos, esetleg megpróbálják-e értékesíteni a csatornát; és ha nem, vajon mennyire lesz még ráhatása a hírszerkesztési gyakorlatra a Fidesznek.