Rogán Antal bukhatja a TV2-t

Média

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Kellemetlen incidenssel indult a választás utáni hét a TV2 Róna utcai menzáján, a Mákvirág étteremben. Egymást váltva szólogattak be a Tények híradó munkatársainak azok a kollégák, akik nem a hírműsor szerkesztőségében, hanem más területeken dolgoznak. Ment a fideszbérencezés és állítólag egy-két köpés is célba talált.

A TV2-ben a hírek szerkesztése vagyis a Tényeken dolgozó stáb munkája élesen elkülönül a szórakoztató szekciótól. A tévé imázsát és politikai irányultságát értelemszerűen előbbi határozza meg, ezért a mezei tartalomgyártóknak sok pocskondiázást el kellett tűrniük az elmúlt évek során. (Az elmúlt másfél hét sok más mellett TV2-s celebek mosakodásáról is szólt.) Évek óta húzódott a feszültség a hírszerkesztőség és a többi részleg között a propaganda miatt. Április 13-ával ez a feszültség sokakból felszakadt.

Leginkább a múlt csütörtökön elbocsátott Szalai Vivien testesítette meg ezt a feszültséget. Szalai volt tíz éven át a Fidesz hangja a tévében. Hosszú időn keresztül senki nem mert szót emelni ellene. Az elmúlt években aztán már nem csupán a kollégái, de egyes vezető beosztású alkamazottak is vállalhatatlannak tartották napi működését, munkamódszereit és hivalkodó stílusát, és erről beszélni is kezdtek. Rogán Antal embereként viszont Szalai érinthetetlennek számított.

A toxikus hangulat a 2026-os kampány végén tetőzött. Néhány héttel a választás előtt olyan is előfordult, hogy a belső konfliktusok és mulasztás miatt alig készült el időben a műsor. Több munkatárs állítólag megkönnyebbülten vette tudomásul, és ünnepelni kezdett, amikor bejelentették a hírigazgató távozását.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
Média gönczi gábor fidesz szalai vivien marsi anikó vaszily miklós tv2 tények mészáros lőrinc
Kapcsolódó cikkek

Terrorizmust éltető, őrjöngő tiszások után mozgássérült bárányokkal és Toroczkai Lászlóval tért vissza a lecsavart Tények

A TV2 híradójában a választásokig a legdurvább propagandát sugározták, aztán hirtelen visszaszorult a műsorból a politika. Egy héten belül pedig távozott a cégtől a hírigazgató és lekerült a képernyőről a két notórius hírmondó is.

Bódog Bálint
Média

Mégsem tér vissza júliustól a reklámadó

A leköszönő Orbán-kormány egyik utolsó rendelete szerint az adó mértéke július 1-től az adóalap 0 százaléka lesz a tervezett 7,5 százalék helyett.

Haász János
gazdaság

A TV2 műsorvezetője a választások után törölte a Fideszt támogató posztjait

Pedig Varga Attila korábban rendszeresen népszerűsítette Orbán Viktort és pártját.

Inkei Bence
Média

Kirúgták a TV2 hírigazgatóját

Pár nappal a Fidesz veresége után átalakításba kezdtek. Szalai Vivien posztja teljesen megszűnik.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Szalai Vivien Századvég-közeli Story-főszerkesztő lesz a TV2 hírigazgatója

Egészen váratlant húztak a Habony-Vajna-páros kezébe került kereskedelmi csatornánál.

Bede Márton
media