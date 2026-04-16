Kirúgták a TV2 hírigazgatóját

A TV2 pár nappal a Fidesz választási veresége után bejelentette, hogy megszűnik Szalai Vivien posztja, a csatorna hírigazgató nélkül folytatja a továbbiakban. A csatorna híradója, a Tények akkor váltott harcore kormánypropagandára, amikor 2016-ban Szalait nevezték ki hírigazgatónak. Erről mindenkinek ajánljuk a 444 filmjét, a Valótlanult.

A TV2 előtt Szalai a Színes Bulvár Lap és a Bors újságírója volt, majd a Story magazin főszerkesztőjeként dolgozott. De Szalai volt a szerzője annak a Zuschlag Jánosról szóló könyvnek, amit a kormány agytrösztje, a Századvég adott ki a 2014-es választások előtt. A Századvégen keresztül Szalai is leginkább Habony Árpádhoz kötődött. Érkezése után sorra mondtak fel a Tények riporterei.

Szalai Vivien érkezik Orbán évértékelőjére (2024) Fotó: Németh Dániel/444

Ténykedése alatt a híradót ellepték a karaktergyilkos kampányok, amelyek célpontjai a Fidesz éppen aktuális ellenfei voltak. Szalai rendszeresen jelent volt a kormánypárt eseményein, vasárnap is láttuk az eredményvárón, a Bálnában, ahonnan sietősen távozott az eredmények kikerülése után. A túlóratörvény idején leadott anyagaikról a bíróság is kimondta, hogy

„csatorna célja a nézők félretájékoztatása volt, és szándékosan torzították el a történéseket ennek érdekében.”

A Szalait felmentő Vaszily Miklós vezérigazgató, aki a fideszesített Index tulajdonosa is egyben, azzal indokolta a lépést, hogy a hírigazgatói pozíció a vállalat szervezeti átalakításának részeként megszűnik. „A médiavállalat hírszolgáltatási tevékenységének működési modellje átalakul: egyszerűsödik a vezetői struktúra, és integrálásra kerülnek a hírszerkesztőségi feladatok. Ennek következtében a hírigazgatói feladatkör a továbbiakban nem önálló vezetői pozícióként működik tovább” - írta Vaszily. A döntés értelmében a TV2 hírműsorainak (Tények, Tények Plusz, Napló, Mokka, tenyek.hu) főszerkesztői ezentúl közvetlenül Vaszily Miklós vezérigazgatónak jelentenek.