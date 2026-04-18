Terrorizmust éltető, őrjöngő tiszások után mozgássérült bárányokkal és Toroczkai Lászlóval tért vissza a lecsavart Tények

Április 12-én, még a választások estéjén is arról szólt a fáma a TV2 híradójában, a Tényekben, hogy
A Tények minden bizonnyal az egyik legmeredekebb fideszes propagandát tolta, már ami a klasszikus, televíziós műfajt illeti. Egy nappal korábban, az április 11-i adásban a műsorvezetők szemrebbenés nélkül nevezték tiszás rappernek a Puzsér Róbert-féle Rendszerbontó Nagykoncerten heréjét markolászó Ecküt, magát az eseményt tiszás kampányrendezvénynek, ahol őrjöngés, gyújtogatás és a terrorizmus éltetése (az egyik előadó, G Ras „szabad Palesztinát” skandáltatott) ment – még a fasiszta Vadhajtások képeit is sikerült bemutatni, amin botrányos módon egy állítólagos transznemű személy volt látható neccharisnyában.
De hasonló volt a helyzet – hasamra csapok – április 7-én is: a 45 perces teljes adás huszadik percéig, a megszokott hullagyalázás (gyilkosságok, leégett házak és balesetek szemérmetlen mutogatása) után JD Vance amerikai elnök látogatásáról, az amerikai-magyar barátság méltatásáról szóló 8 perces blokk következett. Ezután a nézők megtudhatták, hogy Ukrajna állhat a török áramlat elleni támadás mögött, és hogy az ukránoknak élet-halál kérdése, hogy a Tisza nyerjen. Majd ugyanígy, 20-25 percen keresztül: ukrán puccs, külső beavatkozás, kormányzati milliós fejlesztések, Trump támogatása Orbán felé, illetve a rákbeteg Rubint Rékát támadó tiszások is kaptak egy blokkot.
Aztán jött a tiszás kétharmad, a politikai blokk mérete pedig már-már komikusan lecsökkent. Április 13-án a műsor eleji rövid felvezetést leszámítva a választásról először a 20. percben esett szó, akkor is arról, hogy szavazás közben halt meg egy nyugdíjas Zálkányban.
Ezután jelent csak meg Magyar Péter arca a képernyőn, a műsorvezető Gönczi Gábor azonban itt is inkább előbb Orbán Viktortól, a vesztes miniszterelnöktől idézett, miszerint a Fidesz-KDNP-nek meg kell erősödnie, és hogy soha nem hagyják magukra a szavazóikat.
Ezután következett csak a rövid bejátszó Magyar Péter győzelmi beszédéből, ami után rögtön Toroczkai Lászlótól hallgathattuk meg, hogy a Mi Hazánk meg tudta őrizni a támogatottságát – őket pedig Dobrev Klára lemondása követte. Ezután az átmenet technikai részleteiről volt szó.
A politikai blokk a választások másnapján alig több mint 7 percet érdemelt, a hátralévő közel negyed órában a nézők többek között megtudhatták, hogy egy hód úszkált a Rákos-patakban, hogy vaddisznók sétálgattak egy utcában, és hogy lövöldözés történt New Jersey-ben.
Az utolsó két percbe elfért még röviden, hogy Elon Musk X-vezér és techmilliárdos arról posztolt, hogy Soros György/Alex szervezete átvette az irányítást Magyarország felett.
A másnapi tartalomból: gyilkosság vajazókéssel, betonfal zuhant egy munkásra, egy férfi pedig láncfűrésszel akarta kivégezni a testvérét. Mindez a harmincadik percig, amikortól egy meglepően korrekt, nagyjából kétperces blokk következett Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatójáról.
Ezt követte Sulyok Tamás egyeztetésre való invitációja, Orbán Viktor újraszervezésről szóló videója, majd egy különösen humoros blokk, amelyben a hírmondók felsorolnak néhány politikust (a „botrányairól híres Hadházy Ákost”, a szintén „botrányos” Momentum politikusait, de említik Navracsics Tibor fideszes minisztert is), akik nem lesznek ott a következő parlamentben. Ezalatt felvételek láthatók arról, ahogy 2018 decemberében több ellenzéki képviselő megpróbált bejutni az MTVA egyik stúdiójába.
Hiába pörögtek szédítő tempóban az események a Fidesz totális vereségének második napján is, az április 14-i híradó végére is elfért az újdonszült nyíregyházi gyűrűsfarkú makikról és a világ legidősebb gorillájának etetéséről szóló blokk is.
Mivel a Fidesz még nem igazán találta a fonalat a veszteség után, mindössze néhány kevésbé ismert politikusa állt neki valamiféle puha, Orbán Viktor által is jóváhagyott kritikát megfogalmazni a párt irányába, így a Tények kénytelen volt valaki mást tolni a kétharmados győzelmet arató Tisza helyett: a választáson 6 százalékot sem szerző Mi Hazánkot és elnökét, Toroczkai Lászlót.
15-én a kéthónapos csecsemő halálának, egy nyugdíjasgyilkosság és a hazai eper ismertetése után, a 30. percben számolt be a Tények arról, hogy Sulyok Tamás felkérte miniszterelnöknek Magyar Pétert, aki cserébe lemondásra kérte fel a köztársasági elnököt. Befért még az is, hogy Toroczkai László esélyegyenlőség megsértése miatt megóvja a választásokat, mert szerinte a Facebook a profiljának a törlésével beavatkozott a választásokba.
Ezután Magyar Péter két közmédiás interjúja következett, amit sikerült úgy összevágni, mintha ez két teljesen hétköznapi interjú lett volna, holott a közmédiát felfüggeszteni tervező Tisza-elnök igencsak összefeszült az Orbán Viktort soha ilyen vehemenciával fel nem kérdező műsorvezetőkkel. A tartalmi állítások legalább rendben voltak, a nézők megtudhatták azt is, hogy Magyar Péter megtartaná az orosz gázt és átalakítaná a közmédiát. Ezután ismét Toroczkai László következett, aki arról beszélt, hogy át kéne írni a választási rendszert, mert ahogy a Fidesz, úgy a Tisza is túlhatalmat kapott.
A rendszeresen elhallgattatásra panaszkodó Toroczkai április 16-án is bőven kapott műsoridőt: az újabb csecsemőhalált, halálra égett melóst bemutató 30 perces, majd a Magyar Péter egyeztetéseiről szóló alig 1 perces blokkot követően Toroczkai két percen keresztül magyarázta a Mokkában, hogyan élt vissza a hatalmával a Fidesz és a Tisza egyaránt. A Mi Hazánk elnöke szerint nem tesz jót egy országnak a kétharmad.
Ugyanezen a napon, április 16-án jelentette be a TV2, hogy megszűnik Szalai Vivien hírigazgatói posztja, a csatorna hírigazgató nélkül folytatja a továbbiakban. A csatorna híradója Szalai 2016-os érkezése után váltott hardcore kormánypropagandára, erről szóló filmünket ezúton is ajánljuk:
Ekkorra már rendszeresen 10 percnél rövidebbek voltak a 45 perces híradó politikai blokkjai, az adások végén pedig jellemzően a Hormuzi-szoros állapotáról lehetett értesülni a legkülönbözőbb állatos hírek mellett.
Április 17-én már az örökös műsorvezetők, Marsi Anikó és Gönczi Gábor is „pihenni mentek”, a híradó 33. percében lehetett hallani az új parlament alakuló ülésének terveiről és Toroczkaiék sikeréről, miszerint az előkészítő bizottság elfogadta a Mi Hazánk javaslatát, a képviselők a Szent Korona előtt tesznek majd esküt. Gulyás Gergely beszélt a megújuló Fideszről, Magyar pedig a Hernádi Zsolt Mol-vezérrel való tárgyalása után megígérte, hogy marad a védett benzinár.
Orbán Patriótának adott interjúja közel 4 percet kapott, a Fidesz „külhoni győzelme” egyet sem, Nagy Márton visszavonulásáról is szó volt, de a nap legfontosabb híre egyértelműen a kajakozó mozgássérült bárány volt.