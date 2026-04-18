Terrorizmust éltető, őrjöngő tiszások után mozgássérült bárányokkal és Toroczkai Lászlóval tért vissza a lecsavart Tények

Április 12-én, még a választások estéjén is arról szólt a fáma a TV2 híradójában, a Tényekben, hogy

a magas részvétel a Fidesznek kedvez,

többen is népviseletben mentek el szavazni,

Orbán Viktor és a kormánytagok a Fidesz mellett ágálnak,

Nagy Alekosz pedig pisztollyal lövöldözne az utcán, ha nyerne a Tisza

Fidesz-győzelem esetén pedig a kijevi Euromajdanhoz hasonló jelenetek, azaz szintén lövöldözés várható.

A Tények minden bizonnyal az egyik legmeredekebb fideszes propagandát tolta, már ami a klasszikus, televíziós műfajt illeti. Egy nappal korábban, az április 11-i adásban a műsorvezetők szemrebbenés nélkül nevezték tiszás rappernek a Puzsér Róbert-féle Rendszerbontó Nagykoncerten heréjét markolászó Ecküt, magát az eseményt tiszás kampányrendezvénynek, ahol őrjöngés, gyújtogatás és a terrorizmus éltetése (az egyik előadó, G Ras „szabad Palesztinát” skandáltatott) ment – még a fasiszta Vadhajtások képeit is sikerült bemutatni, amin botrányos módon egy állítólagos transznemű személy volt látható neccharisnyában.

De hasonló volt a helyzet – hasamra csapok – április 7-én is: a 45 perces teljes adás huszadik percéig, a megszokott hullagyalázás (gyilkosságok, leégett házak és balesetek szemérmetlen mutogatása) után JD Vance amerikai elnök látogatásáról, az amerikai-magyar barátság méltatásáról szóló 8 perces blokk következett. Ezután a nézők megtudhatták, hogy Ukrajna állhat a török áramlat elleni támadás mögött, és hogy az ukránoknak élet-halál kérdése, hogy a Tisza nyerjen. Majd ugyanígy, 20-25 percen keresztül: ukrán puccs, külső beavatkozás, kormányzati milliós fejlesztések, Trump támogatása Orbán felé, illetve a rákbeteg Rubint Rékát támadó tiszások is kaptak egy blokkot.

Aztán jött a tiszás kétharmad, a politikai blokk mérete pedig már-már komikusan lecsökkent. Április 13-án a műsor eleji rövid felvezetést leszámítva a választásról először a 20. percben esett szó, akkor is arról, hogy szavazás közben halt meg egy nyugdíjas Zálkányban.

Ezután jelent csak meg Magyar Péter arca a képernyőn, a műsorvezető Gönczi Gábor azonban itt is inkább előbb Orbán Viktortól, a vesztes miniszterelnöktől idézett, miszerint a Fidesz-KDNP-nek meg kell erősödnie, és hogy soha nem hagyják magukra a szavazóikat.

Forrás: Tények

Ezután következett csak a rövid bejátszó Magyar Péter győzelmi beszédéből, ami után rögtön Toroczkai Lászlótól hallgathattuk meg, hogy a Mi Hazánk meg tudta őrizni a támogatottságát – őket pedig Dobrev Klára lemondása követte. Ezután az átmenet technikai részleteiről volt szó.

A politikai blokk a választások másnapján alig több mint 7 percet érdemelt, a hátralévő közel negyed órában a nézők többek között megtudhatták, hogy egy hód úszkált a Rákos-patakban, hogy vaddisznók sétálgattak egy utcában, és hogy lövöldözés történt New Jersey-ben.

Az utolsó két percbe elfért még röviden, hogy Elon Musk X-vezér és techmilliárdos arról posztolt, hogy Soros György/Alex szervezete átvette az irányítást Magyarország felett.

Kiesnek a balhézó balosok, marad Toroczkai

A másnapi tartalomból: gyilkosság vajazókéssel, betonfal zuhant egy munkásra, egy férfi pedig láncfűrésszel akarta kivégezni a testvérét. Mindez a harmincadik percig, amikortól egy meglepően korrekt, nagyjából kétperces blokk következett Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatójáról.

Varju László DK-s képviselőt viszik ki az MTVA székházából 2018-ban Forrás: Tények

Ezt követte Sulyok Tamás egyeztetésre való invitációja, Orbán Viktor újraszervezésről szóló videója, majd egy különösen humoros blokk, amelyben a hírmondók felsorolnak néhány politikust (a „botrányairól híres Hadházy Ákost”, a szintén „botrányos” Momentum politikusait, de említik Navracsics Tibor fideszes minisztert is), akik nem lesznek ott a következő parlamentben. Ezalatt felvételek láthatók arról, ahogy 2018 decemberében több ellenzéki képviselő megpróbált bejutni az MTVA egyik stúdiójába.

Hiába pörögtek szédítő tempóban az események a Fidesz totális vereségének második napján is, az április 14-i híradó végére is elfért az újdonszült nyíregyházi gyűrűsfarkú makikról és a világ legidősebb gorillájának etetéséről szóló blokk is.

Mivel a Fidesz még nem igazán találta a fonalat a veszteség után, mindössze néhány kevésbé ismert politikusa állt neki valamiféle puha, Orbán Viktor által is jóváhagyott kritikát megfogalmazni a párt irányába, így a Tények kénytelen volt valaki mást tolni a kétharmados győzelmet arató Tisza helyett: a választáson 6 százalékot sem szerző Mi Hazánkot és elnökét, Toroczkai Lászlót.

15-én a kéthónapos csecsemő halálának, egy nyugdíjasgyilkosság és a hazai eper ismertetése után, a 30. percben számolt be a Tények arról, hogy Sulyok Tamás felkérte miniszterelnöknek Magyar Pétert, aki cserébe lemondásra kérte fel a köztársasági elnököt. Befért még az is, hogy Toroczkai László esélyegyenlőség megsértése miatt megóvja a választásokat, mert szerinte a Facebook a profiljának a törlésével beavatkozott a választásokba.

Forrás: Tények

Ezután Magyar Péter két közmédiás interjúja következett, amit sikerült úgy összevágni, mintha ez két teljesen hétköznapi interjú lett volna, holott a közmédiát felfüggeszteni tervező Tisza-elnök igencsak összefeszült az Orbán Viktort soha ilyen vehemenciával fel nem kérdező műsorvezetőkkel. A tartalmi állítások legalább rendben voltak, a nézők megtudhatták azt is, hogy Magyar Péter megtartaná az orosz gázt és átalakítaná a közmédiát. Ezután ismét Toroczkai László következett, aki arról beszélt, hogy át kéne írni a választási rendszert, mert ahogy a Fidesz, úgy a Tisza is túlhatalmat kapott.

Forrás: Tények

A rendszeresen elhallgattatásra panaszkodó Toroczkai április 16-án is bőven kapott műsoridőt: az újabb csecsemőhalált, halálra égett melóst bemutató 30 perces, majd a Magyar Péter egyeztetéseiről szóló alig 1 perces blokkot követően Toroczkai két percen keresztül magyarázta a Mokkában, hogyan élt vissza a hatalmával a Fidesz és a Tisza egyaránt. A Mi Hazánk elnöke szerint nem tesz jót egy országnak a kétharmad.

Ugyanezen a napon, április 16-án jelentette be a TV2, hogy megszűnik Szalai Vivien hírigazgatói posztja, a csatorna hírigazgató nélkül folytatja a továbbiakban. A csatorna híradója Szalai 2016-os érkezése után váltott hardcore kormánypropagandára.



Ekkorra már rendszeresen 10 percnél rövidebbek voltak a 45 perces híradó politikai blokkjai, az adások végén pedig jellemzően a Hormuzi-szoros állapotáról lehetett értesülni a legkülönbözőbb állatos hírek mellett.

Április 17-én már az örökös műsorvezetők, Marsi Anikó és Gönczi Gábor is „pihenni mentek”, a híradó 33. percében lehetett hallani az új parlament alakuló ülésének terveiről és Toroczkaiék sikeréről, miszerint az előkészítő bizottság elfogadta a Mi Hazánk javaslatát, a képviselők a Szent Korona előtt tesznek majd esküt. Gulyás Gergely beszélt a megújuló Fideszről, Magyar pedig a Hernádi Zsolt Mol-vezérrel való tárgyalása után megígérte, hogy marad a védett benzinár.

Orbán Patriótának adott interjúja közel 4 percet kapott, a Fidesz „külhoni győzelme” egyet sem, Nagy Márton visszavonulásáról is szó volt, de a nap legfontosabb híre egyértelműen a kajakozó mozgássérült bárány volt.

Forrás: Tények