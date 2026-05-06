Konszolidáció és átszervezés zajlik a TV2-nél, megérzik majd az állami pénzek hiányát – ismerte el Vaszily Miklós

A két meghatározó kereskedelmi tévécsatorna, az RTL és a TV2 vezetői is előadást tartott egy médiapiaci konferencián szerdán. Mindketten arról beszéltek, hogy ha visszaesnek vagy eltűnnek az állami hirdetési pénzek, akkor átrendeződés jöhet a magyar reklámpiacon. Csakhogy míg az RTL-vezér Vidus Gabriella szerint nekik ez nem jelent érdemi változást, mert náluk eddig is alig volt állami költés – „a piacról megélünk”, mondta –, addig a TV2-nél ennek jelentős hatása lehet.

Vaszily Miklós, a TV2 csoport vezetője elismerte, hogy a változás érzékenyebben érinti a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó csoportot, de szerinte „kezelhető nagyságrendű kihívásról van szó”, és készültek is erre a forgatókönyvre.

Vaszily Miklós a Fidesz kongresszusán 2026. január 11-én Fotó: Németh Dániel/444

A 24.hu tudósítása szerint azt mondta: a következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy a kereskedelmi reklámpiac tud-e növekedni, és képes lesz-e pótolni legalább részben a kieső állami bevételeket. „Vaszily a beszélgetésben többször is konszolidációról, optimalizációról, restrukturálásról és átszervezésről beszélt”, írja a 24.hu, illetve arról, hogy a TV2 hírigazgatóságánál jelentős átalakítás zajlik. Innen rúgták ki nem sokkal a választás után Szalai Vivien hírigazgatót, majd lépett le a színről Gönczi Gábor és Marsi Anikó; a csatornán zajló belharcokról itt írtunk bővebben.

Vaszily a TV2 mellett a Fidesz-propagandaistállóját alkotó médiacsoport meghatározó szereplője, szerepe volt a független Index 2020-as felszámolásában, tulajdonos az azt is kiadó Indamediában, amely az elmúlt években bekebelezte a Blikket is (bár azt a tranzakciót már vizsgálja a versenyhivatal).