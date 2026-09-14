Az Amerikai Divattervezők Tanácsának elnöke vegán aktivistákkal erőszakoskodott egy New York-i divatbemutatón

Divatbemutatót tartott a H&M egyik leányvállalata a New York-i WSA irodaházban. Az eseményt a PETA vegán/állatjogi szervezet aktivistái zavarták meg, akiket pedig ezután Steve Kolb az Amerikai Divattervezők Tanácsának (CFDA) jelen lévő elnöke zavart meg tettlegességig fajuló konfrontációval.

A Cos nevű márka vasárnap délután tartotta zenés-pózolós eseményét az épületben, amelyre bejutott a PETA öt aktivistája. Ők kiabálással zavarták meg a rendezvényt, mivel sérelmezték, hogy a bemutatott ruhákhoz birkagyapjút is használtak. A New York Times szerint Kolb akkor lendült akcióba, amikor az egyik aktivista az ő ülőhelye közelében folytatta a tiltakozást. A férfi felállt, és erőteljesen a falhoz nyomta a tüntető fiatalembert, később pedig a száját befogva szorította a falhoz a fejét.

Kolb azután sem állt le, miután ezt a tüntetőt kivezették a biztonsági szolgálat emberei. Ekkor egy női tiltakozót vitt a földre, majd lábaival szorította a nyakát, miközben tovább nézte a divatbemutatót. A nő azonban hamarosan kiszabadult alóla, és a kifutóra szaladt tovább tüntetni. Kolb hajmeresztő viselkedését videón is rögzítették:

The CEO of the Council of Fashion Designers of America, Steve Kolb, was filmed wrestling with and smothering the faces of PETA activists during a New York Fashion Week show, where protesters demanded an end to the use of wool on runways. pic.twitter.com/Y0bd9n0Xei — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 14, 2026

A szakember magatartása – aki már két évtizede a CFDA munkatársa – az egész szakmában megbotránkozást váltott ki, és a jelenleg zajló New York-i Divathét legforróbb beszédtémája lett. Kolb vasárnapi közleményében azt írta:

„Helytelenül reagáltam egy bemutatón történt incidense a mai nap folyamán. Nem az én feladatom volt kezelni a helyzetet: a biztonsági csapatra kellett volna hagynom azt.”

A PETA tagjai nem szenvedtek sérülést az eset során, ám tervezik, hogy Kolbot feljelentik a rendőrségen. A CFDA szóvivője nem volt hajlandó választ adni arra, hogy a férfi ellen indul-e belső eljárás, illetve hogy megtarthatja-e elnöki pozícióját.