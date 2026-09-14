Beszakadt az aszfalt a busz alatt Rákospalotán, négy gyerek is megsérült

Fotó: XV. kerület

Reggel beszakadt az úttest egy BKK-busz alatt a Sződliget utcában, a Morzsa utca környékén Rákosligeten. Az önkormányzat szerint egy csőtörés miatt alámosás alakulhatott ki, ez vezethetett a balesethez.

A buszon nagyjából 30-40 ember utazott. A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, és mentő is érkezett. A rendőrség azt közölte a HVG-vel, hogy a 296-os busz szenvedett balesetet, a mentők szerint pedig a helyszínről hat embert, köztük négy gyereket és egy felnőttet szállítottak könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba, egy nőt pedig fejsérüléssel, de stabil állapotban.

A BKK Info azt írta, hogy a baleset miatt a nap folyamán a 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os, valamint a 296A autóbusz is terelve közlekedik, elkerülve a Géza fejedelem tér, a Sződliget utca és a Fő út megállókat.