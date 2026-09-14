Bezárja a kőszegi szállodáját Mészáros Lőrinc, helyette a felcsúti Hotel Panchót veszik át

Szeptember végével bezárja a kőszegi Hotel Benedictet a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels. A szállodalánc közleménye szerint „a Kőszeget érintő piaci változások, valamint üzleti és stratégiai szempontok mérlegelését követően” döntöttek az üzemeltetés lezárásáról.

A Hunguest Hotels bezáró kőszegi szállodája. Fotó: Hunguest Hotels

A 2020-ban megnyitott hotel vendégeinek visszafizetik a befizetett előlegeket, illetve kedvezményes ajánlatot adnak nekik a Hunguest Bükbe, ahol a kőszegi szálloda dolgozóinak is munkát ajánlanak. Az épület további sorsáról majd a tulajdonos Pannonhalmi Főapátság dönt.

A Hunguest azt is bejelentette, hogy átveszi a felcsúti Hotel Pancho üzemeltetését. A szállodalánc Mészáros-féle Opus Global tulajdonában van.