Egy nappal a határidő lejárta előtt az EU még mindig nem tudott megállapodni az orosz szankciók meghosszabbításáról

külföld

Az uniós tagállamok nem tudtak megállapodni az Oroszország elleni egyik szankciós csomag meghosszabbításáról – írja a Politico uniós diplomata forrásai alapján. Az uniós nagykövetek hétfőn elvileg később ismét összeülnek, hogy folytassák a tárgyalásokat, hátha megegyezésre jutnak.

A nagyköveteknek egyhangú megállapodásra kellene jutniuk a meghosszabbításhoz, ha ez nem sikerül az újabb próbálkozások során sem, a mintegy 3000 magánszemély és vállalat vagyonának befagyasztását szabályozó szankciós csomag kedden lejár.

Ursula von der Leyen 2022. május 4-én Brüsszelben bejelenti a hatodik szankciócsomagot Oroszországgal szemben.
Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu Agency via AFP

Szlovákia két orosz oligarcha (Aliser Uszmanov és Mihail Fridman) szankciós listáról való levételét követeli, a hírek szerint Franciaország azzal próbál kompromisszumra jutni, hogy csak Uszmanovot töröljék a listáról. A legtöbb uniós tagállam azonban nem senkit sem akar levetetni a listáról, és a franciák javaslatát sem mindenki értékeli. Az egyik diplomata szerint „az egyre növekvő hibrid fenyegetések és a lengyel határtól mindössze egy kilométerre végrehajtott orosz dróntámadások közepette nehéz elhinni, hogy Franciaország valóban ezt kéri”.

A tárgyalások másik kérdése, hogy hat hónappal hosszabbítsák-e meg a szankciókat – ahogy 2014 óta ez megszokott –, vagy 12 hónapra újítsák meg őket. Úgy tudni, Szlovákia nem hajlandó támogatni a hosszabb, egyéves időszakot.

Aliser Uszmanov egyébként az az oligarcha, akiről Szijjártó Péter is telefonált az orosz külügyminiszterrel: 2024 augusztusában Szergej Lavrov hívta Szijjártót, egy órával azután, hogy a magyar miniszter hazaért Szentpétervárról. Lavrov hívásának oka egy kérés volt: az orosz oligarcha, Aliser Uszmanov azt szerette volna, ha testvérét, Gulbahor Iszmailovát levennék az EU szankciós listájáról, és Szijjártó megígérte, hogy segít. (A beszélgetés alapján Szijjártó már korábban megígérhette a segítséget.) Ennek a beszélgetésnek a végén is elmondta Szijjártó, hogy mindig Lavrov rendelkezésére áll. Hét hónappal később az oligarcha-testvért le is vették a szankciós listára.

A másik érintett, Mihail Fridman is azok közt volt, akiknek a szankciós listáról való levételéért sokat lobbizott az Orbán-kormány.

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