Egy rendőr elismerte, hogy úgy megvertek egy gyöngyösi férfit, hogy az áll-, orr- és arccsontja is eltört

Felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek egy gyöngyösi rendőrt, aki elismerte, hogy társával együtt bántalmazott egy védekezésre képtelen férfit.

A Magyar Helsinki Bizottság beszámolója szerint a bántalmazás 2024 januárjában történt. A rendőrök áldozata egy nincstelen férfi volt, aki egy bank előterében melegedett, amikor igazoltatták a rendőrök. A papírjait rendben találták, eljárást nem indítottak ellene, sőt még azt is felajánlották neki, hogy hazaviszik a rendőrautóval.

A rendőrök a város külterületére vitték a férfit. Miután leparkoltak az erdő szélén, az egyik rendőr lefogta a férfit, a másik arcon ütötte, majd az első rendőr is megütötte, és combon rúgta. Miközben a földre nyomták, azzal fenyegették, hívják a vadászt, hogy föletesse őt a vaddisznókkal. A bántalmazást csak akkor hagyták abba, amikor egy autó közeledett az úton. A férfi ekkor menekült haza.

Miután hazaért, a férfi édesanyja azonnal mentőt hívott. A mentők bevitték a sürgősségire, ahol megröntgenezték, áll-, orr- és arccsont törést, valamint agyrázkódást állapítottak meg. A férfi feljelentést tett.

A nyomozás során a rendőrök tagadtak. Ezért is volt meglepő, hogy egyikük a bírósági eljárás előkészítő ülésén mégis elismerte a súlyos vádakat. A bíróság másfél év fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre büntette a rendőrt, a végrehajtást azonban három év próbaidőre felfüggesztették. A másik rendőr tagad, így tárgyalása jövő januárban folytatódik.