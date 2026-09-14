Lőrinczy György is pályázott a Madách színház igazgatói posztjára

Lőrinczy György

A 444 tudomása szerint Lőrinczy György, az Operettszínház egykori főigazgatója, az NKA egykori alelnöke, a Szentendrei Kulturális Központ és Teátrum igazgatója is leadta a pályázatát hétfőn a Madách Színház igazgatói pozíciójára. (Erről cikkünk élesítése előtt nem sokkal ő maga is posztolt a Facebookon.) Már emiatt is izgalmas és személyeskedésben gazdag hetek elé nézhetnek azok, akiket érdekel a nagyszabású zenés darabjairól ismert fővárosi színház sorsa.

Szirtes Tamás

A Madáchot 2004. óta, vagyis 22 éve vezeti a színház jelenlegi profilját kialakító, azt sikeresen és nyereségesen működtető, most 81 éves Szirtes Tamás, aki már korábban jelezte, hogy mindenképpen pályázni fog. Úgy tudjuk, hogy hétfő délutánig ez meg is történt. A következő vezetői ciklus 2027. január 31-étől 2032, januárjának végéig tart, Szirtes ekkor már 87 éves lesz.

Azt még nem tudni, hogy a mai, hétfői határidő lejártáig kik nyújtanak be pályázatot - az Index korábban arról írt, hogy nyolcan vették fel a pályázati dokumentációt, de biztosan egyelőre csak a két fenti versenyző indulásáról tudni. Miller Zoltán énekes-műsorvezető volt még az, aki korábban nyilvánosan utalt arra, hogy esetleg indulna és ezután fel is mondta minden szerepét a Madáchban.

Lőrinczy és Balog Zoltán

Lőrinczy érdekes figura, aki évtizedekig volt művészeti menedzser a Pentaton ügynökség ügyvezető igazgatójaként, majd fontos tanácsadói és kultúrpolitikai pozíciókat töltött be a NER alatt, de már 2021. óta az ebben az időszakban végig ellenzéki irányítású Szentendrén igazgat művészeti intézményeket és a mostani pályázatában egy rakás olyan ismert művészt nevezett meg a csapata részeként, akiket - természetesen nem pártpolitikai értelemben - liberális figuraként tartanak számon, és akik közül többen is az Orbán-rendszer nyílt kritikusai voltak.

Lőrinczy az Orbán-rezsim idején évekig volt a Lázár János-féle Miniszterelnökség tanácsadója, majd lett az NKA alelnöke, Doncsev Andrást követve, Balog Zoltán erőforrásminiszter kinevezettjeként. A Magyar Narancs 2017-es cikkében azt írták róla, hogy „Lázár Jánoshoz tízéves munkakapcsolat fűzi”, ezzel magyarázták, hogy korábban a hódmezővásárhelyi Bessenyei Ferenc Művelődési Ház művészeti tanácsadója lett. (Lázár volt korábban a város polgármestere.) Lőrinczy a kulturális programok kurátora volt a Kovács Zoltán-Semjén Zsolt-féle vadászati világkiállítást szervező „Egy a természettel” nonprofit kft-ben. 2023 márciusában meg is kapta a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét, amit Semjéntől vett át.

2021-től ugyanakkor a civil-ellenzéki irányítású Szentendre kulturális életének egyik vezető alakja. És - mint fent már írtuk - a mostani pályázatához is egy rakás, markánsan nem-NER-es művész adta a nevét. Pályázatában a „szerzők, akik részt vennének alkotóként, vagy mentorként új magyar zenés darabok fejlesztésében” kategóriájában olyan neveket sorol fel mások mellett mint

Bródy János, Cseri Hanna, Geszti Péter, Varró Dániel vagy Závada Péter, a potenciális vendégrendezők között pedig Székely Kriszta, a Katona József Színház igazgatója is szerepel.

Pályázatában többek között arról ír, hogy

„biztos vagyok benne, hogy a Madách Színháznak nyitottabb, változatosabb és korszerűbb új utakat kell keresnie a következő években, ehhez pedig több generációs állandó tanácsadói és projektalapú alkotói kört sikerült megnyernem, s velük meggyőződésem szerint egy hiánypótló, izgalmas zenés színházi műhely indulhat.”

A pályázó egy-egy előadás erejéig a prózai előadásokat is visszahozná a Madáchba.

A 444 tudomása szerint a színfalak mögött nagy az izgalom a pályázatok és a pályázók körül. Egyrészt mert ez az első színigazgatói pályázat a kormányváltás óta. Másrészt mert - nyilván nem függetlenül a Madách telt házas előadásaitól - a színház ügyvezetői pozíciója a legjobban fizető hazai kultúrpozíciók egyike lehet. A Madách honlapjára feltett egyik beszámoló szerint az ügyvezető igazgató 2025-ben 123 millió 158 ezer forintot keresett, amiből 22 millió 560 ezer forint volt a fizetés, 8 millió 160 ezer a prémium és 92 millió 96 ezer forint a jogdíj.