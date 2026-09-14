Magyar Péter arról, hogy Orbán megfenyegette a Vagyonvisszaszerzési Hivatal leendő munkatársait: Ez Btk., hivatalos személy elleni erőszak, ami 1-5 év börtön

A parlamentben Palóc André fideszes képviselőnek válaszolt Magyar Péter, majd miután aznap már sokadszorra letudta a kötelezőt a „mi a helyzet a benzinárakkal" témában, hirtelen témát váltott, és felidézte, hogy Orbán Viktor hétvégén megfenyegette a Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) leendő munkatársait.

Magyar most azt mondta, „az önök volt főnöke konkrétan magyar ügyészeket, magyar pénzügyőröket, rendőröket, nyomozókat fenyegetett. És önök itt ülnek, és egy szót sem szólnak".

A kormányfő szerint példátlan, hogy egy volt miniszterelnök nyomozókat, rendőröket, ügyészeket, NAV-osokat fenyeget azért, mert jogszerű és törvényes eljárásokat fognak folytatni „önök ellen, az önök oligarchái, bűnözők, maffiózók ellen”.

Magyar szerint amit Orbán csinált, az a BTK. szerint hivatalos személy elleni erőszak. A BTK-ban ugyanis az áll, hogy aki

jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz,

jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel intézkedésre kényszerít,

az 1 évtől 5 évig szabadságvesztéssel büntethető.

„Meg is köszönhetjük akár Orbán Viktornak, akinek nincs mentelmi joga", mondta Magyar, aki azt kérte a tiszás képviselőktől, hogy együtt fejezzék ki szolidaritásukat, és védjék meg az érintetteket".