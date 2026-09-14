Medikán formálódik Máltától délkeletre, és ez nem valami jó hír

Trópusi jegyekkel rendelkező mediterrán ciklon alakulhat ki a Földközi-tengeren – írja az Időkép.

A legfrissebb műholdképek felett mélázva könnyű kiszúrni, hogy érdekes időjárási esemény zajlik Afrikától északra, a Földközi-tenger térségében, Máltától délkeletre: könnyen elképzelhető, hogy medikán van kialakulóban a régióban. De mi is az a medikán? Kicsit leegyszerűsítve olyan mediterrán ciklon, amely trópusi jegyekkel rendelkezik. Viszonylag ritkán tudnak kialakulni, hiszen a Földközi-tengeren képződő mediterrán ciklonok általában hamar szárazföld fölé érnek, így szervezett struktúra nem jön létre. A medikánok útvonala sokáig a meleg tengervíz felett halad, így bennük ki tud alakulni az igazi örvénylő mozgás a magas szélességen való képződés miatt, sőt a jellegzetes szem és szemfal is létre tud jönni örvénylésük során.

A meteorológusok számára igazi kuriózumok, írja az Időkép, viszont az általuk érintett területeken élők részére nem sok jóval kecsegtetnek: gyakran járnak károkozó, akár 120 km/órát meghaladó széllökésekkel, illetve nagy mennyiségű, villámárvizeket okozó csapadékkal.

Így pusztított Görögországban egy 2023-as medikán Fotó: SAKIS MITROLIDIS/AFP

Medikánok szinte kivétel nélkül szeptember és november között jönnek létre, amikor a nyár folyamán átmelegedett tengerfelszín (23–26 °C vagy több) találkozik az északról bezúduló első hűvös, magaslati légtömegekkel.

A rendkívüli memóriával megáldottak emlékezhetnek arra, hogy három éve lecsapott Daniel, a pusztító medikán: 2023 szeptemberében igen nagy pusztítást végzett, Görögország, Törökország és Bulgária után Líbiára is lecsapott, halálos áldozatokat követelt, súlyos problémákat és károkat okozott. De pusztított medikán 2020-ban is Görögországban például.

Magyarországra értelemszerűen nem jellemző ez a jelenség.