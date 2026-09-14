Tizenegy évig kapott kemoterápiás kezelést egy brit nő, mire közölték vele, hogy nem is volt agydaganata

„Újra és újra azt mondták, hogy a kemoterápia nélkül meghalnék” – mondta a brit Becky Jones, aki több mint 11 évig járt kemoterápiás kezelésre, pedig nem is volt daganata.

Jonest 21 éves korában diagnosztizálta Ian Brown professzor gyógyíthatatlan agydaganattal. Az orvos azt mondta neki, csak hónapjai vannak hátra, és élete hátralévő részében a temozolomid nevű kemoterápiás gyógyszert kellene szednie.

Miután a vizsgálati eredmények alapján nem látszott a daganat, Jones érdeklődött az orvosnál, akitől azt a választ kapta, hogy a daganat szabad szemmel nem látható. Jones így elkezdte szedni a kemoterápiás gyógyszert, ami állandó hányingert, gyomorfájdalmat, szájfekélyeket és mindennapos kimerültséget okozott neki. A nő „borzalmasnak” írta le a gyógyszer szedésével töltött éveket.

A kezelés 11 évig tartott. Egészen addig, amíg váratlanul fel nem hívta egy orvos, hogy leállítják a kemoterápiáját. Az orvos nem indokolta a döntést, csak annyit mondott, hogy Ian Brown nyugdíjba vonult.

A nőt kezelő University Hospitals Coventry and Warwickshire kórház Forrás: UHCW/Facebook

Jones ügyvédei ezután idegsebészekhez és radiológusokhoz fordultak, akik független vizsgálatukban kimutatták, hogy a nőnek valójában sosem volt agydaganata. Helyette úgynevezett tumefaktív demyelinizációban szenvedett. Ez egy gyulladásos folyamat, amit a neurológusok általában erős szteroidokkal kezelnek.

„Sosem volt agydaganatom. Téves diagnózist állítottak fel, és felnőtt életem nagy részében teljesen feleslegesen vetettek alá ezeknek a kezeléseknek. Ian Brown lényegében tönkretette az életemet” – mondta Jones.

A nő egyike annak a 40 betegnek, akik pert indítanak a University Hospitals Coventry and Warwickshire ellen az elhúzódó vagy szükségtelen rákkezelésük miatt. (via BBC)