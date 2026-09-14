Több mint hét év börtönre ítélték a marokkói férfiakat, akik magyar nők ellen követtek el szexuális erőszakot Szicíliában

Fejenként 7 év 2 hónap börtönre ítélt Catania bírósága két marokkói férfit, akik tavaly két magyar nővel szemben követtek el szexuális erőszakot Szicíliában. A harmadik elkövető még súlyosabb, 7 év 4 hónapos börtönbüntetést kapott.

A hétfőn kihirdetett elsőfokú ítéletben bűnösnek találták a 23 és 26 év közötti férfiakat csoportosan elkövetett szexuális erőszak, valamint kábítószer-birtoklás és drogfogyasztásra kényszerítés vádpontjaiban. Az ügy gyorsított eljárással zajlott, így az eredetileg kiszabható büntetés egyharmadát elengedték. Marof Hamza, Arsab Marvan és a súlyosabban büntetett Barsan Szufian egyaránt két hónappal rövidebb börtönbüntetést kaptak, mint amennyit az ügyészség kért rájuk.

Az elkövetőket tavalyi elfogásuk óta egymástól elválasztva különböző olasz börtönökben tartják fogva. Jelen voltak az ítélet felolvasásakor, de nem kaptak szót a bírósági döntés bejelentése után. A bűncselekmény elkövetésekor mind a három marokkói állampolgár illegális bevándorlóként tartózkodott Olaszországban. A nőknek járó kártérítésről a bíróság külön döntést hoz. Az összeghez az erőszak áldozatai számára létrehozott olasz állami alap is hozzájárul.

Fotó: MATTEO DELLA TORRE/NurPhoto via AFP

A két magyar nőt képviselő Massimiliano Scaringella ügyvéd az MTI-nek azt mondta, elégedett, mivel

„jelentős ítéletről van szó, amely megerősítette az elvet, hogy ilyesmi Olaszországban nem történhet meg. Ilyen magatartás nem tűrhető el, és nem is fogadják el. A bíróság teljes mértékben hitelesnek tartotta az erőszakot elszenvedett fiatal nők beszámolóját”.

A két nő a tárgyalásokon nem vett részt. Scaringella hangsúlyozta, hogy az áldozatok traumát éltek át, magánéletük védelmében távol kívántak maradni.

A turisták még tavaly augusztus utolsó napjaiban fogadtak el Catania tengerpartján egy fuvart a szállásukra a két vádlottól, akik azonban ehelyett egy távol eső helyre vitték őket, ahol a harmadik társuk is csatlakozott hozzájuk. Ezt követően kokain fogyasztására kényszerítették a két nőt, és szexuális aktusokra kényszerítették őket.

Az egyik áldozat testvére ezután eltűntként jelentette a két nőt, és aktivált egy telefonos nyomkövető szolgáltatást, amellyel a hatóságoknak sikerült megtalálniuk őket. A marokkói férfiaknak a büntetést vagy Olaszországban, vagy hazájukban kell leülniük, ha Marokkó garantálni tudja, hogy ott is letöltik a teljes büntetést.