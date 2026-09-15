97 millió forintot ajánlottatok fel idén a 444 munkáját támogató alapítványnak adótok 1%-ával

Idén először a 444 olvasói is felajánlhatták személyi jövedelemadójuk 1 százalékát az Alapítvány a Tájékozott és Szabad Nyilvánosságért javára, amelyet a Mérték Médiaelemző Műhely Alapítvánnyal közösen hoztunk létre. Az eredmény szerint összesen 6571 ember összesen 97 378 904 forintot ajánlott fel. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki minket választott. Különösen sokat jelent nekünk, hogy ennyien bíztak bennünk és úgy döntöttek, hogy a személyi jövedelemadójuk egy százalékával a 444 munkáját erősítik.

444 + 1%

A befolyt összeget arra fordítjuk, hogy még több fontos és alapos újságírói munka születhessen a 444-en. Nagyobb költségvetésű videós projektekre, hosszabb tényfeltáró munkákra, olyan cikkekre és sorozatokra, amelyekhez idő, utazás, adatok feldolgozása vagy akár hónapokon át tartó kutatás szükséges. És arra is, hogy új kollégákkal és új tudással erősítsük a szerkesztőséget. Röviden: hogy több kapacitásunk legyen arra a minőségi munkára, tényfeltárásra és mélyebb megértésre, amit eddig is igyekeztünk képviselni – cikkben, videóban vagy podcastban.

Abban hiszünk, hogy a szabad média független működésének legjobb módja, ha az olvasók támogatásából működik. Köszönjük mindenkinek, aki előfizet a 444-re és köszönjük mindenkinek, aki nekünk adta az 1 százalékát.