A Terror Háza ledobta az évszázad technikai okokra való hivatkozását

Órákkal azután, hogy Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter fb-posztban jelentette be Schmidt Mária kirúgását és a Terror Háza múzeum ideiglenes bezárását, maga az intézmény is reagált. Nem is akárhogyan. Az eddig megszokott, szovjet típusú történelemhamisítás helyett a lapátra tett Schmidt Mária által annyira utált angolszászok egyik klasszikus eszközével, a faarccal előadott, úgynevezett deadpan humor eszközével élve. Amit a szintén angolszász hangulatú alulfogalmazás eszközével csiszoltak hibátlanra. Íme:

„Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Terror Háza Múzeum technikai okok miatt átmenetileg nem látogatható.”

Ha ez előbb jut eszébe másoknak, micsoda közleményeket olvashattunk volna:

„Tájékoztatjuk Önöket, hogy Drezda belvárosa technikai okok miatt átmenetileg nem látogatható. (Szövetséges Parancsnokság)”

„Tájékoztatjuk Önöket, hogy a trójai vár technikai okok miatt átmenetileg nem látogatható. (Agamemnon sajtóirodája).

„Tájékoztatjuk Önöket, hogy Karthago belvárosa technikai okok miatt átmenetileg nem látogatható. (Scipio Aemilianus fb).

A szöveg, mármint a Terror Háza által kiposztolt szöveg így folytatódik:

„Intézményünk a szükséges előkészületek után hamarosan ismét megnyitja kapuit.”

Az olvasóban ezen a ponton óhatatlanul felmerül, hogy az illetékes ezt már menekülés közben posztolta-e. A TH nemcsak online kommunikálta ezt, a bezárt múzeum kapuja előtt ez a tábla fogadja a látogatókat:

Fotó: Bankó Gábor/444

Az nem teljesen világos, hogy honnan veszik, hogy két hét múlva már kinyithatnak.