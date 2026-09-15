Tarr Zoltán kirúgta Schmidt Máriát, a Terror Háza Múzeum ideiglenesen bezár

„A döntésem alapján megszűnt a Terror Háza Múzeum korábbi főigazgatójának, Schmidt Máriának a megbízatása” – írja Facebook-posztjában Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

Schmidt Mária Kötcsén Fotó: Kristóf Balázs/444

„Ezzel egyidőben a Terror Háza Múzeum ideiglenesen bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul, a jogok nem tisztázódnak. A Terror Háza Múzeum még idén újra látogatható lesz, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek” – írja a miniszter.

Schmidt már augusztus 31-én arról írt a Bonanza Banzait idézve, hogy „valami véget ért, valami fáj”, az aznap megjelent Magyar Közlöny szerint ugyanis az általa vezetett Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány minden feladatát a Kulturális Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság vette át.

A Kulturális Vagyonkezelő Kft. a Tarr Zoltán által vezetett Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium háttérintézménye, és a Liget Budapest projektet és az Operaház felújítását vivő Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. szinte üres cége.

Schmidt augusztus végén arról írt, hogy „az alapítvány az átadás-átvétel során a tulajdonában levő vagyonnal és eszközökkel – a jogszabályi előírások szerint – hiánytalanul elszámolt”. Felsorolta az alapítvány intézményeit: Terror Háza Múzeum, XX. Század Intézet, XXI. Század Intézet, Kertész Imre Intézet, Kommunizmuskutató Intézet, Habsburg Történeti Intézet, Eötvös József Intézet, Szabad Európa Intézet, Deák Ferenc Műhely. Ezek működése szerinte „mindvégig átlátható, hatékony és jogszerű volt, ezt bizonyítja az átadás-átvételi dokumentáció is”.

„A Terror Háza Múzeum és az intézetek dolgozói büszkén tekintenek vissza két és fél évtizedes munkájukra és köszönik hazai és külföldi partnereik, a sajtó, a támogatók, az egymást váltó kormányzatok együttműködését – és különösképpen a látogatóink figyelmét és szeretetét. (...) Sokat végeztünk, de messze nem mindent. Múltunk kutatása, a totalitárius diktatúrák túlélésének és újjászületésének megakadályozása sok feladatot ad. Bízunk abban, hogy a Terror Háza Múzeum és az intézetek ebben továbbra is meghatározó szerepet visznek majd” – írta Schmidt, aki egy Richard Bach idézettel zárta mondandóját: „Amit a hernyó a világ végének tekint, azt a mester pillangónak nevezi.”