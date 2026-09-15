Áfacsökkentést sürgetnek független kulturális intézmények vezetői

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A kulturális események jegyeire jelenleg érvényben lévő áfakulcs radikális csökkentését szorgalmazta több független kulturális intézmény vezetője hétfő este egy beszélgetésen a budapesti Inga Kultúrkávézóban – írja az MTI. A beszélgetésen ott volt Bognár Attila, a 2003-ban indult A38 hajó alapítója, Gőz László, az 1996-ban alapított Budapest Music Center igazgatója, valamint Horváth László, az 1995-től létező Fonó Budai Zeneház ügyvezetője.

„Egészen elképesztő, hogy Magyarországon 27 százalékos a kulturális jegy áfája”, ami Európában mindenütt egy számjegyű – mondta Bognár, hozzátéve, hogy „a kialakult helyzet Magyarországon a művészeket és a felléptetőket egyaránt kellemetlenül érinti. Ebben, és több más kérdésben egyszerűen rendet lehetne teremteni, de ehhez a kormányzatnak beszélgetnie kellene a kulturális színtér szereplőivel, meg kellene érteni, milyen problémák feszítik őket.”

Fotó: Kristóf Balázs/444

A beszélgetésen kiszámítható kulturális mecenatúrát szorgalmaztak, Horváth pedig felvetette, hogy az európai uniós projektekhez hasonlóan két- vagy hároméves finanszírozási időszakokat lehetne kialakítani a Nemzeti Kulturális Alapban, ahogy erre korábban volt már példa.

„Az a lojalitás, amit az elmúlt nyolc-tíz évben át kellett élni, mindent felülírt. Nekünk, független intézményeknek szabadon kell működnünk, de ezt a politikum nem nagyon szereti” – mondta a Fonó vezetője. Gőz László, a BMC igazgatója pedig hozzátette, hogy az elmúlt tizenhat évben sem kaptak telefont felülről arra vonatkozóan, kit léptessenek fel, de ha lett volna ilyen, nemet mondtak volna.

Kiderült, hogy 2018 volt a Fonó legjobb éve, 517 millió forintos bevétellel, de akkor még igényelni tudták a társasági adóalapra épülő (tao) támogatást. Azóta viszont csökkent a bevételük, tavaly 354 millióra, idén mínusz 23 millióra.

Az A38 alapítója elmondta, az utóbbi 12 évben a hajón működő Petőfi TV-hez csak infrastruktúrát adtak, a szerkesztőket és a rendezőket a közmédia biztosította az itt készült műsorokhoz, „amelyekben, ahogy láttam rajtuk, nem voltak szabadok, egyre kevesebb dologról beszélgethettek élő adásban”. Mint kiderült az együttműködés október 31-vel az új közmédia vezetésének döntése alapján megszűnik.

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