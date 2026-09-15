Bezárják a washingtoni Kennedy Centert, miután egy szövetségi bíró megakadályozta, hogy Trump neve visszakerüljön az intézményre

Felújításra hivatkozva bezárják a washingtoni Kennedy Centert, miután az intézmény igazgatótanácsa kedden megszavazta az erről szóló tervet – írja a Reuters. A döntés néhány órával azután született, hogy Christopher Cooper szövetségi bíró másodszor is megakadályozta, hogy Donald Trump neve felkerüljön az épületre. A bíró azt a tervet is blokkolta, hogy a központ előtti teret President Donald J. Trump Plaza névre kereszteljék.

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A John F. Kennedy elnök emlékére létrehozott előadó-művészeti központ igazgatótanácsát Trump által kinevezett tagok alkotják, a testület elnöke pedig maga az amerikai elnök. Az igazgatótanács szerint az épület állapota miatt sürgős felújításra van szükség. Trump kedden videót is közzétett a korrózióról és egyéb károkról, majd azt írta, már több mint hat hónapot elvesztegettek a bírósági „játszadozással”.

Nem ez az első kör a bíróságon. A Kennedy Center tavaly decemberben már átírta márványhomlokzatának feliratát „Donald J. Trump és John F. Kennedy Előadó-művészeti Emlékközpontra”, Cooper azonban májusban elrendelte Trump nevének eltávolítását. Júniusban le is szedték a feliratot. A bíró akkor a központ bezárását is megakadályozta, mert szerinte az igazgatótanács nem mérte fel megfelelően annak következményeit.

A testület augusztusban újra próbálkozott: megszavazta, hogy Trumpot méltató felirat kerüljön az épületre, és a központ előtti teret is az elnökről nevezzék el. Az igazgatótanács az ülésre készült határozattervezetben azzal érvelt, hogy megfelelő elismerés nélkül nem valószínű, hogy Trump továbbra is személyesen felügyelné a felújítást és vezetné a központ pénzügyi megmentését.

A dokumentum szerint erre szükség is lehet: a Kennedy Center pénzügyi helyzete annyira rossz, hogy „heteken belül” gondot okozhat a bérek és a rendszeres karbantartás költségeinek kifizetése. Mióta Trump tavaly közvetlenebb ellenőrzést szerzett az intézmény felett, több művész tiltakozásul lemondta fellépését, a Washington National Operának és a National Symphony Orchestrának pedig más helyszíneket kellett keresnie. A központ bevételei közben bezuhantak.

A Reuters forrása szerint Trump fellebbezni készül a keddi bírói döntés ellen.



Trump előszeretettel nevez át földrajzi helyeket és intézményeket, amit kritikusai rendszeresen figyelemelterelésként értelmeznek. Ebből űzött gúnyt nemrég a South Park is: a közel harminc éve futó szatirikus sorozat alkotói Trump átnevezési hullámára reagálva jelentették be, hogy a műsor nevét South Americára változtatják.