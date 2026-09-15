Drónt szedtek le Litvánia légterében a NATO vadászgépei

A NATO vadászpilótái kilőtték azt a drónt, ami éjszaka repült be Litvánia légterébe – írja a BBC. A drón eredetéről egyelőre nincs hivatalos információ, de a hatóságok szerint valószínűleg Fehéroroszországból érkezhetett.

Litvániában kedden kora reggel drónriadóra ébredtek a fővárosban és a környező régiókban. A védelmi minisztérium szerint a litván fegyveres erők a NATO légvédelmi missziójában szolgáló olasz pilótákkal gyorsan reagáltak.

F-16-os a lengyel légtérben. Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK/NurPhoto via AFP

„Mivel Oroszország fokozza az Ukrajna elleni agresszióját, ez a készenlét létfontosságú a régiónk számára. Litvánia a NATO-szövetségeseivel együtt meg fogja védeni légterét” – írta posztjában Gitanas Nausėda litván elnök.

Mióta Oroszország elindította a teljes körű invázióját Ukrajna ellen 2022-ben, egyre gyakrabban észleltek katonai drónokat Európa-szerte. Lengyelországban hétfő este észleltek orosz pilóta nélküli gépeket a légtérben, szeptember elején pedig a német kormány Oroszországot nevezte meg felelősként a lipcse-hallei repülőtéren augusztus 4-én történt dróntámadásért.