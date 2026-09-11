A Kreml azzal fenyegeti Litvániát, hogy orosz „nukleáris fegyverek célkeresztjébe kerül”

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Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy Litvánia orosz „nukleáris fegyverek célkeresztjébe kerül”, ha „nukleáris arzenált” telepítenek az ország területére.

Litvánia 2026 nyarán erősítette meg, hogy nukleáris fegyverek telepítéséről tárgalnak. Ahogy a Meduza is írja, a Financial Times akkor arról számolt be, hogy a tárgyalások olyan amerikai bombázókra vonatkoztak, amelyek képesek nukleáris robbanófejek szállítására. Bár a litván alkotmány tiltja a tömegpusztító fegyverek és a külföldi katonai támaszpontok telepítését az országban, a litván hatóságok közölték, hogy készek megkezdeni a tárgyalásokat a vonazkozó alkotmánymódosításról.

Peszkov most úgy fogalmazott, „nyilvánvaló, hogy ezek a fegyverek nem a Nyugatot, hanem a Keletet, vagyis minket fognak célba venni. És ha a a területükön olyan nukleáris fegyverek vannak, amelyeket ránk irányítanak, akkor ennek az országnak a területe is a mi nukleáris fegyvereink célkeresztjébe kerül”.

Korábbi litván hírszerzési adatok szerint Oroszország „kritikus infrastruktúra” – elsősorban az energetikai és közlekedési létesítmények – elleni támadásokra és szabotázsakciókra készül. Gitanas Nauseda litván elnök akkor nem mondta, hogy országa lenne a célpont, csak annyit közölt: „Vannak ilyen jelzéseink, amiket a hírszerző szolgálatainktól kapunk. Ezek nem határozzák meg egyértelműen a helyet vagy az időpontot, mi csak a tervről vagy a célról tudunk. (...) Különböző eszközökkel próbálhatják megrongálni a kritikus infrastruktúrát. Bármivel, ami leállítja ezeknek a létesítményeknek a működését.”

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