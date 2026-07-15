Litvánia szerint Oroszország „kritikus infrastruktúra elleni” támadásokat tervez

Litván hírszerzési adatok szerint Oroszország „kritikus infrastruktúra” – elsősorban az energetikai és közlekedési létesítmények – elleni támadásokra és szabotázsakciókra készül – írja a Reuters.

Gitanas Nauseda elnök azt mondta, hogy nincs információja arról, mikor és hol tervezik a támadásokat, és azt sem állította, hogy Litvánia lenne a célpont.

Gitanas Nauseda Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

„Vannak ilyen jelzéseink, amiket a hírszerző szolgálatainktól kapunk. Ezek nem határozzák meg egyértelműen a helyet vagy az időpontot, mi csak a tervről vagy a célról tudunk. (...) Különböző eszközökkel próbálhatják megrongálni a kritikus infrastruktúrát. Bármivel, ami leállítja ezeknek a létesítményeknek a működését” – mondta a litván elnök.

Litvánia – ami NATO-tagállam, és határos az orosz Kalinyingrádi exklávéval, valamint Fehéroroszországgal – 2022-ben, Oroszország ukrajnai inváziója óta megháromszorozta védelmi kiadásait.

A szintén szomszédos Lengyelország július elején közölte, hogy a nyugati hírszerző ügynökségek aggódnak az orosz támadások kockázata miatt, és hogy célpontjaik Lengyelország illetve a balti államok lehetnek.

Moszkva rendre cáfolja a vádakat, miszerint szabotázst vagy egyéb támadásokat tervezne vagy hajtana végre Ukrajnán kívüli országok ellen, és azt állítja, az ilyen jelentések egy Oroszország-ellenes propaganda-kampány részét képezik.