Házkutatást tart az Országos Onkológiai Intézetben a Nemzeti Nyomozó Iroda

Kedd délelőtt a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozói házkutatás miatt vonultak ki az Országos Onkológiai Intézetbe – írta a Telex. A lap korábban azt írta, hogy a NAV is részt vett az akcióban, de ezt később az intézmény igazgatója cáfolta.

Az Országos Onkológiai Intézet a lapnak azt írta, hogy „az intézetben jelenleg, gazdasági területet érintő, egy eszközbeszerzés jogi hátterének vizsgálata zajlik”. A folyamatban lévő eljárás lezárásáig több információt nem közöltek.

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Az intézetben augusztusban Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is vizsgálatot rendelt el, de erről kiderült, hogy teljesen független a mostani házkutatástól. Azt a vizsgálatot az Országos Kórházi Főigazgatóság és a fekvő- és járóbeteg-szakellátásért felelős államtitkárság végzi.