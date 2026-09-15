Idén 21,4 milliárd forint jutott a civileknek az szja 1 százalékából, a Partizán, a Telex és a Mentőszolgálat alapítványai kapták a legtöbbet

Kikerült a NAV oldalára, melyik civil szervezet és melyik technikai számmal rendelkező egyház (illetve költségvetési cél) mennyi támogatáshoz jutott az szja 1 százalékos felajánlásaiból.

Összesen 1 802 747 adózó ajánlotta fel a civileknek a személyi jövedelemadója 1 százalékát a 31 299 civil szervezet egyikének. A felajánlott összeg 21 402 688 919 forint volt.

A civil szervezetek között idén a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány végzett az élen: 42 ezer felajánlótól összesen 576,9 millió forintot kapott. A második helyre a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány került 543,3 millió forinttal és 35 319 felajánlóval. Őket az Országos Mentőszolgálat Alapítvány követi 441,8 millió forinttal.

A legtöbb támogatást kapó szervezetek között több egészségügyi alapítvány is szerepel. A Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány 379,5 millió, a Bethesda Kórház Alapítvány 298,8 millió, a Daganatos.hu Alapítvány 276,5 millió, a Bátor Tábor Alapítvány pedig 256,5 millió forinthoz jutott az egyszázalékos felajánlásokból.

A technikai számmal rendelkező kedvezményezettek közül idén is a Magyar Katolikus Egyház kapta a legtöbbet, 8 milliárd 375 millió forintot. Ennek kevesebb mint a fele, 3 milliárd 708 ezer forint jutott a Magyarországi Református Egyháznak, míg a nem egyházi kedvezményezett Nemzeti Tehetség Program 3 milliárd 352 ezer forintot kapott. Az Iványi Gábor vezette, frissen visszaszerzett bejegyzett egyházi státuszú Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség valamivel lemaradva, 2 milliárd 017 ezer forint támogatáshoz jutott.