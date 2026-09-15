Idén 21,4 milliárd forint jutott a civileknek az szja 1 százalékából, a Partizán, a Telex és a Mentőszolgálat alapítványai kapták a legtöbbet

gazdaság

Kikerült a NAV oldalára, melyik civil szervezet és melyik technikai számmal rendelkező egyház (illetve költségvetési cél) mennyi támogatáshoz jutott az szja 1 százalékos felajánlásaiból.

Összesen 1 802 747 adózó ajánlotta fel a civileknek a személyi jövedelemadója 1 százalékát a 31 299 civil szervezet egyikének. A felajánlott összeg 21 402 688 919 forint volt.

A civil szervezetek között idén a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány végzett az élen: 42 ezer felajánlótól összesen 576,9 millió forintot kapott. A második helyre a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány került 543,3 millió forinttal és 35 319 felajánlóval. Őket az Országos Mentőszolgálat Alapítvány követi 441,8 millió forinttal.

A legtöbb támogatást kapó szervezetek között több egészségügyi alapítvány is szerepel. A Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány 379,5 millió, a Bethesda Kórház Alapítvány 298,8 millió, a Daganatos.hu Alapítvány 276,5 millió, a Bátor Tábor Alapítvány pedig 256,5 millió forinthoz jutott az egyszázalékos felajánlásokból.

Forrás

A technikai számmal rendelkező kedvezményezettek közül idén is a Magyar Katolikus Egyház kapta a legtöbbet, 8 milliárd 375 millió forintot. Ennek kevesebb mint a fele, 3 milliárd 708 ezer forint jutott a Magyarországi Református Egyháznak, míg a nem egyházi kedvezményezett Nemzeti Tehetség Program 3 milliárd 352 ezer forintot kapott. Az Iványi Gábor vezette, frissen visszaszerzett bejegyzett egyházi státuszú Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség valamivel lemaradva, 2 milliárd 017 ezer forint támogatáshoz jutott.

gazdaság NAV daganatos.hu alapítvány Magyarországi Református Egyház Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Telex Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány Országos Mentőszolgálat Alapítvány Bethesda Kórház Alapítvány magyar katolikus egyház nemzeti tehetség program Bátor Tábor Alapítvány