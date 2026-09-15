Leragasztják a szájukat, hogy jobban aludjanak, de életveszélyes lehet az újra fellángoló egészségőrület

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Néhány hete a „Természetgyógyászatért-díjjal” kitüntetett Spitzer Gyöngyi, vagy ahogy sokan ismerik, Soma Mamagésa közzétett egy bejegyzést, amelyben betapasztott szájjal látható, és feltehetően alváshoz készülődik. Azt írja, hogy „amióta elkezdte a Buteyko-légzéstanfolyamot, azóta leragasztott szájjal alszik és javult az alvásminősége”.

A népszerű posztban olyan állítások olvashatók, hogy ez a módszer „több ezer résztvevő tapasztalata alapján segít asztma, allergia, COPD, horkolás, alvási apnoe vagy magas vérnyomás esetén”.

És nem Soma Mamagésa az egyetlen híresség, aki az úgynevezett Buteyko-módszert és a leragasztott szájjal alvást népszerűsíti – a TikTokon és az Instagramon is egyre gyakrabban találkozni a jelenséggel, vagy kifejezetten erre a célra fejlesztett tapaszok hirdetésével. Nemrég Erling Haaland sztárfocista értekezett erről a szokásáról egy interjúban, de Ashley Graham amerikai modell és Emma Roberts színész is népszerűsítette a szájtapasztást. Néhány éve pedig a milliós elérésű indonéz énekes, Andien sokkolta hasonló poszttal rajongóit (és az alvásszakértőket). Ő ráadásul egy olyan családi képet osztott meg, amelyen a kétéves gyereke (!) is betapasztott szájjal látható. Az általunk megkérdezett orvosok és alváskutatók szerint az éjszakai szájtapasztás nagyon veszélyes, sőt, akár életveszélyes lehet.

EZ veszélyes!

„Akut életveszélyes állapotot is előidézhet, ha valaki orvosi konzultáció nélkül betapasztja a száját éjszakánként”, mondja Dr. Várdi Katalin tüdőgyógyász, alvásszakértő, és el is magyarázza, miért.