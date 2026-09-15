Magyar Péter Mészáros Lőrincről: Ez a csávó vajon miben van?

„Ez a csávó vajon miben van? Mindenkit szeret meg puszil. ui.: ugyanitt jó ügyvéd kerestetik” – írta Mészáros Lőrincről hétfő esti posztjában Magyar Péter miniszterelnök.

Magyar egy részletet is megosztott abból a beszédből, amit Mészáros a cégcsoportja családi napján tartott. Ebben a Magyarország leggazdagabb emberévé tett vállalkozó azt mondja:

„Úgy látom, árad a Mészáros Csoport. Áradjon!”

Fotó: Németh Dániel/444

A beszédben az április 12-i választás eredményére is kitért:

„Nem szeretnék elmenni az április 12. után történtek mellett. Azért nem dugjuk homokba a fejünket, azt látjuk, hogy a választásokon egy más politikai párt tudott kormányt alakítani.”

A Kontroll által bemutatott beszédben Mészáros a rövid, de velős politikatudományi elemzéstől hamar eljutott a magyar nagytőke jövőjéért való aggodalomig, amikor a Tisza-kormány gazdasági terveit latolgatta:

„Remélhetőleg nem az a tervük, hogy a magyar nagytőkét felszámolják, és a multinacionális nagytőke jöjjön be a helyébe, mert ez egy rossz terv szerintem, és mindent meg fogunk azért tenni, hogy ez ne tudjon megtörténni”

– mondta Magyar Péter kormányáról.

Mészáros Lőrinc a Mészáros Csoport tavalyi rendezvényén. Fotó: Kondella Misi Photography/Flatlight Creatives Kft

A Kontroll szerint ez a néhány mondat akár harciasnak is tűnhet, értesüléseik szerint azonban Mészáros beszédének végkicsengése inkább az volt, hogy – mint írják – „Orbán Viktor strómanja keresi a kapcsolatot Magyar Péter kormányával”. Mészáros ugyanis azzal nyugtatta a jelenlévőket, hogy ő és családja mindent megtesznek azért, hogy a cégcsoport megőrizhesse piaci pozícióit.