Ormányos medvébe futott a futó a Börzsönyben

„Futás közben a Hárombarát-nyeregnél, a kék négyzet és a zöld sáv találkozásánál nem várt találkozásom volt egy Dél-Amerikában őshonos ormányos medvével” – kezdi posztját Bárdos Dániel, aki egyébként a Qubiton is szokott publikálni.

Bárdos feltételezte, hogy nagymarosi Törökmező Turistaház és Kis-Állatparkból szökhetett meg az állat, a Telex megkeresésére azonban a park jelezte, hogy minden ormányos medvéjük megvan, viszont az önkormányzat segítéségével meg fogják próbálni megkeresni, és ha az állat egészséges, szívesen befogadják.

A park tulajdonosa szerint vélhetően magántartásból szökhetett el az alapvetően Dél-Amerikából származó állat. A Komárom-Esztergom Vármegyei Hírportál megkereste Riezing Norbertet, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársát, aki azt mondta, az ormányos medve tartása tilos Magyarországon. 2016-ban ugyanis az EU felvette a veszélyt jelentő idegenhonos és inváziós fajok első jegyzékére. Ez az ormányos medvét látszólag nem különösebben érdekelte.