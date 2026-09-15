Öt újonc Marco Rossi válogatott keretében

Jelentős vérfrissítésre szánta rá magát a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya: Marco Rossi öt olyan játékost is behívott a közelgő Nemzetek Ligája-mérkőzésekre, akik eddig nem játszottak még a válogatottban.

A kapus Gundel-Takács Bence, a védő Doktorics Áron és Várkonyi Bence, valamint a támadó Jurek Gábor és Szalai József az új nevek. A magyar csapat Ukrajna, Észak-Írország és Grúzia ellen játszik szeptember végén és október elején, Ukrajna ellen kétszer is. A teljes névsor:

Gundel-Takács Bence (ZTE), Pécsi Ármin (Hartberg), Tóth Balázs (Blackburn Rovers) – Bolla Bendegúz (SK Rapid), Csinger Márk (Groningen), Doktorics Áron (Vasas), Kerkez Milos (Liverpool), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencváros), Callum Styles (West Bromwich Albion), Szűcs Kornél (FK Vojvodina), Várkonyi Bence (Qarabag FK) – Csongvai Áron (Saint-Étienne), Schäfer András (Union Berlin), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Szűcs Tamás (Famalicao), Tóth Alex (AFC Bournemouth), Tóth Rajmund (Konyaspor), Vitális Milán (AEK Athén) – Jurek Gábor (MTK), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Redzic Damir (RB Salzburg), Sallai Roland (Galatasaray), Szalai József (Paks), Varga Barnabás (AEK Athén). (via Nemzeti Sport)