Szekeres Pál kapja Lázár mandátumát, Szekeres EP-képviselői mandátuma Orbán Balázsé lesz. De akkor ki kapja Orbán Balázs mandátumát?

Kiadta Szekeres Pálnak Lázár János országgyűlési képviselői mandátumát a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) kedden. Lázár János az áprilisi parlamenti választáson a Fidesz-KDNP közös pártlistáján szerzett országgyűlési képviselői mandátumot. A képviselő augusztus 20-án lemondott mandátumáról.

Szekeres Pál Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

A közös pártlistát állító jelölő szervezetek képviselői a közös lista 266. helyén szereplő Szekeres Pált jelentették be a megüresedett mandátum betöltésére. Az NVB határozata nem jogerős, ellene három napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriától. Szekeres Pál 1964. szeptember 22-én született Budapesten, az 1988-as szöuli olimpián a tőr csapat tagjaként olimpiai bronzérmet szerzett, majd egy 1991-ben történt autóbalesetet követően a paralimpikonok között folytatta. 1992-ben egy, 1996-ban két aranyérmet szerzett, ő volt az első sportoló, aki olimpiai és paralimpiai érmet is szerzett.

Szekeres 1999 és 2004 között az Ifjúsági és Sportminisztérium helyettes államtitkára volt, míg 2010 és 2014 között az Emberi Erőforrások Minisztériumában töltötte be ugyanezt a tisztséget, majd e tárca miniszteri biztosaként tevékenykedett. Az Európai Parlamentbe a 2024-es választásokon jutott be a Fidesz-KDNP listájáról.

Az európai parlamenti képviselőségről lemondó Szekeres Pál mandátumát a Nemzeti Választási Bizottság kedden Orbán Balázsnak adta ki. Ez csak azért furcsa, mert egészen eddig úgy volt, Orbán Balázs helyet cserél Szekeressel (a Blikk még egy héttel ezelőtt is tényként számolt be róla), most azonban az előbbi helye üres marad. (via MTI)

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