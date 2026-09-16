AI-avatár helyettesíti a polgármestert egy cseh faluban

Mit szólnál, ha a polgármestered AI-másolatával beszélhetnéd meg a környék ügyes-bajos dolgait? Egy csehországi faluban már most is egy digitális avatár helyettesíti az önkormányzat első emberét – persze nem mindenben. A helyi információs központban elhelyezett digitális polgármester öltönyben, a rá jellemző beszédstílusban válaszolja meg a programokkal, szemétszállítással vagy felújításokkal kapcsolatos kérdéseket. A digitális avatárt egy cseh techcég, az AI Produkce fejlesztette ki. A rendszert jelenleg még tesztelik, ezért az önkormányzat ingyen használhatja. A Deutsche Welle riportja.