Terrorcselekménnyel fenyegetés miatt indult büntetőeljárás egy 16 éves győri fiúval szemben, aki egy AI-alapú csetbottal tervezgetett erőszakos támadást. Az FBI-tól érkezett jelzés szeptember közepén a Nemzeti Nyomozó Iroda Transzatlanti Műveleti Osztályához (NNI TMO), hogy egy Magyarországhoz köthető felhasználó erőszakos, életellenes cselekményekkel kapcsolatos fenyegetéseket közölt egy platformon.

Az FBI-t egy amerikai AI-cég értesítette, hogy a chatbotjuk felhasználója csoportok és egyének elleni erőszakos támadásokról írt, és ezek előkészületeiről, többek között a támadásra alkalmas fegyverekről is egyeztetett, többek között ilyenekkel:

„nem lehet kegyelem, és képesnek kell lenned végigvinni, amit elterveztél”,

„ez hamarosan tömeges atrocitás lesz”.

Az NNI munkatársai kiderítették, hogy a felhasználó egy 16 éves győri fiú, akit kedden otthon fogtak el. A rendőrség a fiatalkorú lefogásáról metalzenével ellátott akciófilmben számolt be:

A nyomozók házkutatást tartottak, lefoglalták a fiú mobiltelefonját és számítógépét, és az adatmentéseket is elkezdték. A fiút előállítása után gyanúsítottként hallgatták ki terrorcselekmény elkövetésével való fenyegetés miatt. A Telex úgy tudja, a fiú szabadlábon védekezik. (police.hu)